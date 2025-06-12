Какой церковный праздник 12 июня: что может помочь в этот день исцелиться от болезней

12 июня православные чествуют преподобного Петра Афонского и икону Божией Матери "Споручница грешных", Корецкую.

Приметы 12 июня. Фото из открытых источников

С образом иконы Божией Матери "Споручница грешных" связано много чудес, а история появления иконы окутана тайной. Откуда взялся образ, доподлинно неизвестно: впервые о нем вспомнили в XIX веке, когда икона находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря.

Святыня была обветшалой и не пользовалась почитанием. Но в скором времени прихожане храма при монастыре стали видеть сны, что икона имеет особую силу. Когда об этом рассказали монахам, то образ перенесли в храм. Известно, что молитвы перед иконой творили чудеса, помогали людям при вспышке холеры.

На территории Украины особо почитается икона "Споручница грешных" Корецкая — она находится в Свято-Троицком женском монастыре (Корец, Ровенской области). Этот образ также чтят за его помощь в непростые времена.

К иконе "Споручница грешных" обращаются за помощью в сложных ситуациях – перед образом молятся при заболеваниях, особенно во время эпидемий и инфекций, при бессоннице и нарушениях аппетита, просят защиты от негатива — сглаза, порчи и злых намерений. В молитвах к святому Петру просят покровительства и также исцеления от болезней.

В народе день прозвали Петр Капустник — в этот день хорошо сажать капусту. Главное блюда дня – уха, согласно народным поверьям, если поесть ухи в тот день, то счастье и удача не покинут дом. С последней ложкой положено загадывать желание — обязательно сбудется.

12 июня, как и в любой другой день, церковь советует всячески избегать ссор, осуждений, не злословить, не завидовать.

Согласно народным поверьям, в этот день не одевайте черную одежду – она может оттолкнуть удачу. Также культурно откажите, если кто-то опросит у вас одолжить соль – вместе с ней из дома можно "отдать" покой и финансовое благополучие.

Природа и погодные явления 12 июня могут помочь оставить прогноз о предстоящем лете и урожае. Так, если с утра небо ясное – сенокос обещает быть удачным. Если начался дождь – испортит заготовку сена. Если громко щебечут воробьи – к осадкам. Если обильная роса с утра – к богатому урожаю, если роса выпала вечером – к жаркому лету.

Говорят, что с 12 июня лето поворачивает к жаре – в этот период, действительно, часто наступает настоящая летняя жара.

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