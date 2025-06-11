Какой церковный праздник 11 июня: от чего нужно постараться уберечься

11 июня православные верующие чествуют двух апостолов – Варфоломея и Варнаву, а также святителя Луку, архиепископа Симферопольского и икону Божией Матери "Достойно есть".

Приметы 11 июня. Фото из открытых источников

У святого образа "Достойно есть" просят помощи в разного рода делах – принято считать, что Богородица ближе к Богу и слышит все молитвы. Также к "Милующей" обращаются с покаянием в страшных грехах — считается, Богородица помогает получить милость Божью.

Как уже говорили, народное название дня – Варфоломеев, или Варнава Земляничник, так как пора земляники в самом разгаре. Сегодняшний день отлично подходит для примирения – старые обиды и недомолвки легко забудутся. Также, согласно поверьям, на Варфоломея нужно навести порядок в доме: если все разложить по своим местам, то в жизни все пойдет как по маслу.

11 июня, как и в другие дни, церковь не приветствует клевету, ругань, жадность, зависть, уныние. Не нужно отказывать в помощи тем, кто нуждается.

Согласно народным приметам, сегодня в полдень начинается разгул нечисти в полях – русалок, леших, ведьм и вурдалаков. Поэтому в Варфоломеев день не косили траву и не собирали лекарственные растения, чтобы не забрать нечистую силу в дом. День советуют провести по возможности дома, а вне его — избегать провокаций и конфликтов, негативные эмоции и необдуманные поступки могут обернуться долгими неприятностями.

Нужно также постараться не делать больших трат, не брать и не давать в долг. Нельзя жаловаться на жизнь и рассказывать о своих проблемах и болезнях — это плохая примета.

Уже традиционно по приметам сегодняшнего дня наши предки прогнозировали, каким будет лето. Если ночью тепло – к жаркому лету. Если тучи с утра – жди дождь после обеда. Если туман над водой – самое время собираться по грибы. Если гремит – собирайтесь на рыбалку. Говорят, что в ночь на 11 июня снятся вещие сны, но рассказывать о них никому нельзя.

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