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Какой церковный праздник 10 июня: на что сегодня особенно важно обратить внимание

В этот день можно увидеть необычные природные знамения

сегодня, 06:35
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Кравцев Сергей

10 июня в новоцерковном календаре отдают дань уважения украинскому святителю Иоанну, который получил признание как митрополит Тобольский и всей Сибири и чудотворец.

Какой церковный праздник 10 июня: на что сегодня особенно важно обратить внимание

Приметы 10 июня. Фото: из открытых источников

Святитель Иоанн – очень почитаемый во всей Сибири. Так как его знали как милосердного человека, то у святых мощей и иконы святого просят об исцелении от болезней, утешении в скорби, мира для тех, кто враждует, а также защитить от лукавого и спасти от напрасной смерти.

В народе день прозвали Тимофеев, в честь священномученика Тимофея, епископа Прусского, день памяти его также сегодня.

В народе считают, что на Тимофея происходят необычные природные явления – предзнаменования, знамения, которые могут предвещать плохое. Но, зная об этом заранее, можно его избежать, поэтому бояться знамений не стоит. Отсюда пошло и второе народное название дня – Знамения.

Знамения могут быть такими: мышей много развелось — год может быть голодный; земля стонет — будут пожары; огненный змей в небе — к войне.

Церковь в эту дату уже традиционно не приветствует скандалы и ругань, сплетни, зависть, уныние.

Народные приметы предупреждают, что сегодня не стоит жадничать, а также собирать за столом нечетное количество гостей. Среди необычных примет — нельзя смотреть в чужие окна, чтобы не отвечать за чужие ошибки.

По приметам дня в основном судят о погоде. Если пауки попрятались — погода поменяется. Если птицы с самого утра наводят "марафет" — пойдет дождь. Солнце на улице, но муравьи сидят в муравейниках — жди грозу.

Говорят, что, если сегодня случайно увидеть луч солнца в доме — добрый знак.

Читайте также на портале "Комментарии" — 9 июня верующие отмечали великий христианский праздник – День Святого Духа, который следует за Троицей. Этот день, известный также как день Духа, посвященный третьей ипостаси Святой Троицы – Святому Духу, который, согласно Писанию, сошел на апостолов, даровав им дар исцеления и речи на разных языках.




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