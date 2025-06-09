Церковный праздник 9 июня: что делать, чтобы не потерять деньги и удачу

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Клименко Елена
9 июня верующие отмечают великий христианский праздник — День Святого Духа, который следует за Троицей. Этот день, известный также как день Духа, посвященный третьей ипостаси Святой Троицы — Святому Духу, который, согласно Писанию, сошел на апостолов, даровав им дар исцеления и речи на разных языках.
Фото: из открытых источников
Церковь в этот день проводит торжественные службы, а верующие обращаются к Богу с молитвами о вдохновении, очищении души и духовном просветлении.
В тот же день по новоюлианскому календарю чествуют святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, жившего в IV веке. С юности он посвятил свою жизнь служению Богу, выступал против ересей и оставил после себя глубокие богословские труды с толкованием Священного Писания — в частности, Евангелий и посланий апостола Павла.
В народе 9 июня также называли Кириллов день. В древности люди стремились провести его на природе — в частности, ходили в лес за ягодами, собирали целебные травы, вели спокойную и мирную жизнь.
По церковным и народным традициям, в этот день следует избегать:
· ссор, образ, зависти и лени;
· физической работы на земле (копать, пахать, сажать);
· купание в открытых водоемах – это табу на всю неделю после Троицы;
· ношение черной одежды – считается, что это притягивает несчастье;
· оставление грязной посуды на ночь — чтобы "не смыть деньги с дома".
В храмах в этот день молятся также к святителю Кириллу — о защите от зла, укреплении веры, душевном равновесии и мудрости.
Портал "Комментарии" писал, что 7 июня 2025 года в православной церкви по новому стилю вспоминают о подвигах мученика Феодота Анкирского.
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