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Церковный праздник 9 июня: что делать, чтобы не потерять деньги и удачу

Какой православный праздник сегодня празднуют и как по приметам предсказать, какой будет зима

сегодня, 06:30
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Клименко Елена

9 июня верующие отмечают великий христианский праздник — День Святого Духа, который следует за Троицей. Этот день, известный также как день Духа, посвященный третьей ипостаси Святой Троицы — Святому Духу, который, согласно Писанию, сошел на апостолов, даровав им дар исцеления и речи на разных языках.

Церковный праздник 9 июня: что делать, чтобы не потерять деньги и удачу

Фото: из открытых источников

Церковь в этот день проводит торжественные службы, а верующие обращаются к Богу с молитвами о вдохновении, очищении души и духовном просветлении.

В тот же день по новоюлианскому календарю чествуют святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, жившего в IV веке. С юности он посвятил свою жизнь служению Богу, выступал против ересей и оставил после себя глубокие богословские труды с толкованием Священного Писания — в частности, Евангелий и посланий апостола Павла.

В народе 9 июня также называли Кириллов день. В древности люди стремились провести его на природе — в частности, ходили в лес за ягодами, собирали целебные травы, вели спокойную и мирную жизнь.

Что нельзя делать на Духов день

По церковным и народным традициям, в этот день следует избегать:

· ссор, образ, зависти и лени;

· физической работы на земле (копать, пахать, сажать);

· купание в открытых водоемах – это табу на всю неделю после Троицы;

· ношение черной одежды – считается, что это притягивает несчастье;

· оставление грязной посуды на ночь — чтобы "не смыть деньги с дома".

В храмах в этот день молятся также к святителю Кириллу — о защите от зла, укреплении веры, душевном равновесии и мудрости.

Портал "Комментарии" писал, что 7 июня 2025 года в православной церкви по новому стилю вспоминают о подвигах мученика Феодота Анкирского.



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