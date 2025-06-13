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Без этого на мир надеяться бесполезно: в Польше назвали единственный способ завершения войны в Украине

Начало диалога между Вашингтоном и Пекином может дать шанс на прекращение агрессии против Украины

сегодня, 22:45
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Клименко Елена

Без участия Китая путь к миру будет оставаться заблокированным. Только после достижения договоренностей между Вашингтоном и Пекином можно будет говорить о формировании реальной архитектуры мира и ограничении амбиций Владимира Путина, заявил польский эксперт Петр Кульпа, бывший заместитель министра экономики Польши и экссекретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Без этого на мир надеяться бесполезно: в Польше назвали единственный способ завершения войны в Украине

Фото: из открытых источников

По его словам, установление мира невозможно без активного участия Китая, ведь урегулирующий нынешний глобальный конфликт и будет формировать дальнейшие правила геополитической игры. Сейчас США демонстрируют слабость, и только после заключения договоренностей с Китаем возможно создание условий для ограничения российской агрессии.

Кульпа указывает на то, что Китай играет ключевую сдерживающую роль, ведь именно его поддержка критическая для способности России продолжать войну. Без Пекина Москва не сможет долго удерживать фронт.

Переговоры между США и Китаем уже начались, но Пекин выдвигает жесткие условия — в частности, требует полной отмены американских тарифов. Если сторонам удастся найти общий язык, откроется возможность остановить российскую агрессию против Украины. Пока же переговоры не принесли результата, любые заявления о перемирии — не более чем политическая имитация.

Китай, отмечает Кульпа, стремится удержать баланс: война истощает Россию и не позволяет ей угрожать Европе напрямую. В то же время, завершение войны могло бы усилить зависимость Европы от США — и именно этого Китай пытается избежать.

Он также подверг критике политическую раздробленность Запада и нерешительность Вашингтона, которая, по его словам, только вредит Украине. Однако парадоксально нынешние события могут укрепить позиции Украины даже в контексте политики трампизма, которая, несмотря на ее декларативную агрессивность, открывает для Киева новые возможности.

Портал "Комментарии" уже писал, что министры внутренних дел стран Балтии подписали меморандум, направленный на развитие регионального сотрудничества в сфере планирования трансграничной эвакуации населения, создания общих стратегий массовой эвакуации и обеспечения оперативного обмена информацией, сообщает LRT.



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