Жесткие прилеты в Запорожье: что известно о новой атаке РФ

Российские оккупанты в ночь на 14 июня атаковали Запорожье 14 "Шахедами". Ранены полицейские. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

"По уточненной информации Запорожье атаковали 14 вражеских "Шахедов". Получили ранения двое полицейских", — рассказал Федоров.

Глава Запорожской области уточнил, что медики предоставляют раненым всю необходимую помощь.

Также, по словам главы ОВА, в результате атаки загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены авто, магазин и остановка общественного транспорта.

При этом взрывной волной выбило окна в многоэтажных домах.

Читайте также на портале "Комментарии" — в городе Запорожье раздались мощные взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом управляемых авиационных бомб.

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, ранения получила 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска начали наступление на Малиновку Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Аналитики отметили, что штурмовые группы противника начали активные наступательные действия на участке, который долгое время был одним из самых спокойных на фронте. Россияне многочисленными группами проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые оккупанты двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы обороны врасплох.



