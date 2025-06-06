Россияне начали наступление на Запорожье: карта DeepState

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска начали наступление на Малиновку Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.
Наступление России. Фото: DeepState
Аналитики отметили, что штурмовые группы противника начали активные наступательные действия на участке, который долгое время был одним из самых спокойных на фронте. Россияне многочисленными группами проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые оккупанты двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы обороны врасплох.
Как отмечают эксперты, бойцы Сил обороны обратили внимание на то, что вражеская техника почти не фиксируется – только багги.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска захватили села Андреевка и Водолаги в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтверждает мониторинговый аналитический проект DeepState, который в ночь на 4 июня обновил данные.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска оккупировали Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль противника. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.
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