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Россияне начали наступление на Запорожье: карта DeepState

В DeepState фиксируют, что россияне начали наступление на Малиновку на Запорожье

сегодня, 07:40 comments1202
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска начали наступление на Малиновку Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Россияне начали наступление на Запорожье: карта DeepState

Наступление России. Фото: DeepState

Аналитики отметили, что штурмовые группы противника начали активные наступательные действия на участке, который долгое время был одним из самых спокойных на фронте. Россияне многочисленными группами проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые оккупанты двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы обороны врасплох.

Как отмечают эксперты, бойцы Сил обороны обратили внимание на то, что вражеская техника почти не фиксируется – только багги.

"Учитывая специфику участка, идут и стрелковые бои, поскольку нет большого насыщения дронами. По врагу работает артиллерия и дроны. Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся", – отметили в DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска захватили села Андреевка и Водолаги в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтверждает мониторинговый аналитический проект DeepState, который в ночь на 4 июня обновил данные.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска оккупировали Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль противника. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21962
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