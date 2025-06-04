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Почему ВСУ не могут удержать оборону: в DeepState обновили карту боев на Сумщине

DeepState сообщает, что россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области

сегодня, 06:56 comments1366
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска захватили села Андреевка и Водолаги в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтверждает мониторинговый аналитический проект DeepState, который в ночь на 4 июня обновил данные.

Почему ВСУ не могут удержать оборону: в DeepState обновили карту боев на Сумщине

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Андреевку и Водолаги", – отметили аналитики.

Кроме того, по данным обозревателей, россияне продвинулись возле Яблоновки в Сумской области и возле Дилеевки в Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска оккупировали Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль противника. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

"Ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты. Наши бойцы отмечают, что после поражения скопления противника, им удается очень быстро набежать новой пачкой и едва успевают уничтожать эту орду", – говорится в сообщении DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – в понедельник в Стамбуле закончился второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, финал которых более, чем очевиден – без существенного прогресса. Переговорщики Путина предоставили Украине так называемый "мирный меморандум", в котором повторила свои "обычные" условия, фактически означающие требование капитуляции Украины. Об этом пишут аналитики "Financial Times".




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21951
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