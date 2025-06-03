Война будет продолжаться долго: какой месседж передали переговорщики Путина

В понедельник в Стамбуле закончился второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, финал которых более, чем очевиден – без существенного прогресса. Переговорщики Путина предоставили Украине так называемый "мирный меморандум", в котором повторила свои "обычные" условия, фактически означающие требование капитуляции Украины. Об этом пишут аналитики "Financial Times".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики пишут, что Кремль настаивает на выводе украинских войск из захваченных Россией территорий — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — и наложении ограничений на украинские Вооруженные силы, включая отказ от вступления в НАТО. Эти условия остаются неизменными, несмотря на новые предложения Украины относительно полного прекращения огня, гарантий безопасности и территориальной целостности страны.

Украинская делегация под руководством министра обороны Рустема Умерова передала меморандум с требованием полного и безусловного прекращения огня, гарантий и мер укрепления доверия. В то же время Россия отказалась публично обнародовать свои требования до начала переговоров и по-прежнему игнорирует требование прекратить огонь.

Аналитики обратили внимание также на один момент – во время переговоров делегации не пожали друг другу руки, а единственная договоренность – это очередной обмен пленными. Переговорщики Путина дали согласие на то, чтобы передать Украине 6000 тел погибших и не менее 1000 военнопленных, Украина – освободить всех пленных в возрасте до 25 лет и тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Украинские чиновники призывают провести саммит лидеров Украины, России и США, но Кремль пока отказывается от такой встречи, заявляя, что она возможна только после реальных результатов переговоров в Стамбуле.

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