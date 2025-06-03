На Западе прогнозируют триумф Путина этим летом: что может произойти

При отсутствии международного давления боевые действия в Украине этим летом могут даже усилиться, поскольку Кремль стремится сместить линию фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что непродолжительная встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня привела к прогрессу по гуманитарным вопросам, но не продвинула стороны даже к временному перемирию.

В любом случае, предложение путинского режима, о котором сообщили российские государственные СМИ, мало чем отличалось от максималистских требований, которые Москва выдвигала в течение нескольких предыдущих месяцев: официальное признание четырех спорных украинских территорий частью России, вывод украинских войск из этих районов и соблюдение Киевом политики нейтралитета, которая не позволит ему вступить в Европейский союз или НАТО.

"Это был еще один признак того, что Россия полна решимости продолжать войну, которую она начала. Украина, тем временем, продолжит предпринимать смелые шаги в свою защиту", – говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаемо завершились без прорыва. Несмотря на некоторые договоренности об обмене пленными, путинский режим продолжает требовать полной капитуляции Украины. Нет ни одной позиции, по которой Москва была бы готова пойти на компромисс. Об этом говорится в материале CNN.

Журналисты отмечают, что во время встречи в Стамбуле переговорщики Путина вручили украинской стороне новый меморандум, который напоминает акт о капитуляции, ведь требования в нем и жесткие. В частности, россияне требуют, как и ранее вывод ВСУ с оккупированных территорий, отказ от вступления в НАТО, полной демилитаризации и запрета на размещение иностранных войск. Эти условия украинская власть категорически отбрасывает.



