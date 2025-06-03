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Путин нанес удар по Трампу: что на самом деле произошло на переговорах в Стамбуле

CNN пишет о том, что Путин не уступил на переговорах в Стамбуле, Трамп вынужден действовать

3 июня 2025, 07:30 comments1750
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Кравцев Сергей

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаемо завершились без прорыва. Несмотря на некоторые договоренности об обмене пленными, путинский режим продолжает требовать полной капитуляции Украины. Нет ни одной позиции, по которой Москва была бы готова пойти на компромисс. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале CNN.

Путин нанес удар по Трампу: что на самом деле произошло на переговорах в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что во время встречи в Стамбуле переговорщики Путина вручили украинской стороне новый меморандум, который напоминает акт о капитуляции, ведь требования в нем и жесткие. В частности, россияне требуют, как и ранее вывод ВСУ с оккупированных территорий, отказ от вступления в НАТО, полной демилитаризации и запрета на размещение иностранных войск. Эти условия украинская власть категорически отбрасывает.

Москва также настаивает на отмене санкций, отказе от репараций и полном восстановлении дипломатических и экономических отношений. Все это — без реальных уступок со стороны путинского режима.

Журналисты отмечают, эти максималистские позиции Путина стали ударом по имиджу Дональда Трампа. Американский лидер, активно отстаивающий свою стратегию "быстрого мира" в Украине как ключевое обещание на второй срок, проявил гнев: по его словам, Путин "абсолютно сошел с ума" после недавних массированных атак на украинские города.

На фоне тупика стамбульских переговоров в Конгрессе США набирает обороты инициатива по новым, "разрушительным" санкциям против РФ. Один из ее авторов, сенатор Ричард Блюменталь, публично обвинил Кремль в попытке "сделать дураками Трампа и Америку".

В публикации говорится, что ситуация создает серьезный вызов для Трампа: продолжит ли он настаивать на переговорах или прибегнет к жестким действиям — в частности, к увеличению военной помощи Киеву? В Вашингтоне признают: ход войны в Украине все больше влияет на политические перспективы самого Трампа.

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Источник: https://edition.cnn.com/2025/06/02/europe/putin-ukraine-peace-talks-trump-latam-intl
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