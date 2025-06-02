Переговоры в Стамбуле продемонстрировали "единый прогресс": о чем идет речь

Министр обороны Украины и глава делегации на переговорах с Россией в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что уже доложил президенту Владимиру Зеленскому об итогах второго тура переговоров в Турции. Об этом он написал в Telegram.

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Умеров отметил, что передаст главе государства предложения, озвученные российской делегацией лишь во время встречи, а не заранее, что, по его мнению, выглядело как намеренная задержка и попытка создать иллюзию дипломатического процесса.

Украинская сторона, по словам министра, действовала последовательно и прозрачно, донеся до оппонента четкую позицию по безусловному прекращению огня минимум на 30 дней. Это требование поддерживают и международные партнеры Украины. В то же время Кремль и дальше отказывается даже рассматривать идею приостановки боевых действий.

"Россия в очередной раз демонстрирует нежелание к реальным шагам. Меморандум от их стороны мы получили только во время самой встречи, в то время как наши документы были переданы заранее. Мир должен это увидеть и отреагировать – усилением давления", – подчеркнул Умеров.

Единственным практическим результатом переговоров стала договоренность об обмене:

· тяжелораненых и тяжелобольных военных — по формуле "всех на всех";

· солдат в возрасте 18-25 лет — по той же формуле;

· передачу тел погибших – по 6000 с каждой стороны.

Также Украина передала России верифицированный список депортированных украинских детей. Возвращение хотя бы части из них было реальным гуманитарным жестом, если Москва действительно намерена завершить войну.

Кроме того, Киев предложил провести встречу лидеров государств до конца июня, ведь именно на этом уровне возможно принятие реальных решений. Если же Кремль снова тянет время, мировое сообщество должно ответить более жесткими санкциями.

"Украина хочет мира. Но не на условиях агрессора. И не ценой уступок, угрожающих нашей государственности", — подытожил Умеров.

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