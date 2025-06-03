В DeepState подтвердили, что россияне оккупировали еще один населенный пункт на Сумщине

Российские захватнические войска оккупировали Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль противника. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Наступление России. Фото: DeepState

"Ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты. Наши бойцы отмечают, что после поражения скопления противника, им удается очень быстро набежать новой пачкой и едва успевают уничтожать эту орду", – говорится в сообщении DeepState.

Аналитикам DeepState стало известно, что российские оккупанты захватили село Константиновка.

В Кондратовке зафиксировано присутствие российской пехоты. Несмотря на усилия украинских военных, из-за численного преимущества удержать населенный пункт становится все сложнее.

В Алексеевке врага удалось остановить на северных окраинах, но противник не прекращает штурмов, используя тактику постоянного "раша", поэтому там идут тяжелые бои.

Одновременно с этим, противник подбирается с разных сторон к Яблоновке и пытается атаковать Юнаковку. Впрочем, перспективы для россиян невеселые и это дается ему с трудом, потому что часть села, куда россияне пробираются, разрушена и закрепиться противнику становится крайне сложно.

Аналитики акцентируют, что основную ставку оккупанты делают на продвижение в направлении населенного пункта Хотинь, куда они стянули большое количество своей пехоты.

DeepState отмечает, что путь на Хотинь имеет меньше естественных препятствий, а ее захват может дать россиянам возможность наносить удары FPV-дронами непосредственно по городу Сумы, который расположен всего в 20-25 км.

"Кроме того, север Сумской области усеян высотами, что создает благоприятные условия для этих полетов", – отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — в приграничье Сумской области страна-агрессор продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской громад. В частности, противник преследует цель – расширить зону захода. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.



