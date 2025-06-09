Россияне сбросили авиабомбы на Запорожье: разрушили целую улицу

Сегодня около 10:30 в городе Запорожье раздались мощные взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом управляемых авиационных бомб.

Иллюстративное фото

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, ранения получила 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу.

"Семь домов испытали значительные разрушения в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне ударили КАБами по одному из районов. Разрушены по меньшей мере семь частных домов, десятки – повреждены. Изуродована труба газоснабжения", — отметил руководитель ОВА.

Позже он сообщил, что еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки на Запорожье.

Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу.







Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка", расположенному в Нижегородской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

"Российский агрессор использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал". По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/3"). Результаты боевой работы уточняются", — отметили в Генштабе.