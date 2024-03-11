К чему приближается война в Украине: кто и зачем раскачивает переговорный кейс

Новая волна разговоров о необходимости переговоров между Киевом и Москвой буквально накрыла в последнее время информационное пространство. Соответствующие движения предпринимает Китай. Не отстает Турция. Наделало шума заявления Папы Римского – Франциска, который начал склонять Украину к капитуляции. Странные сигналы через венгерского премьера Орбана передает экс-президент США Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом. Украина достаточно жестко отвечает на призывы "сдаться и договориться", а часть европейских лидеров заявляют о готовности помогать нам во что бы то ни стало. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" усилившиеся миротворческие потуги отдельных деятелей, а также – к чему они могут привести.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Всё больше факторов указывают на то, что решить ситуацию военным путем не могут ни Россия, ни Украина
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:
"В Европе сложилось мнение, что, если широкомасштабная война продолжается более двух лет, то должны возникнуть какие-то предпосылки к ее окончанию. Поскольку стороны данного конфликта не находят возможности даже искать пути для переговоров (а если ищут – то в кардинально разных направлениях), то мировые лидеры рассматривают возможность вмешаться. Подталкивая Киев и Москву к окончанию войны".
Предоставление Украине оружия из-за рубежа – это большая помощь, отмечает эксперт. Но в ответ и Россия начинает получать военную помощь от Ирана, Северной Кореи. Экономически – от Китая. И так война может длиться до бесконечности.
"При таком раскладе следующим шагом может стать привлечение вооруженных сил ряда европейских стран к участию боевых действий на Украине. О чем, кстати, уже начал говорить президент Франции – Макрон
. Кстати, буквально вчера заканчивалась велогонка Париж – Ницца. И, когда перекрывали дороги для нее, это сделали не полицейские, как обычно, а броневики 3-й дивизии вооруженных сил Франции, в которую входит 25 тысяч человек. Никогда еще эта дивизия, "размазанная" по всему югу страны, не выходила из казарм. И жители Лазурного берега предположили, что это уже началось движение в сторону Украины. Об этом мне рассказали знакомые из Ниццы. То есть, это уже воспринимается как реальный факт", – акцентирует Виктор Савинов.
По его словам, всё больше факторов указывают на то, что решить ситуацию военным путем не могут ни Россия, ни Украина. А страдает при этом, прежде всего, наша страна, так как война идет на нашей территории.
"Европейцы желают помочь Украине – и ищут пути. Лидером тут сейчас является президент Франции
. И его последние заявления, которые некоторыми воспринимаются исключительно как политические, сами французы, как показывают пример Ниццы, таковыми не считают, – отмечает эксперт. – Как тут не вспомнить философскую постмодернистскую концепцию – идеи, витающие в воздухе, вполне могут материализоваться".
Похоже, продолжает Виктор Савинов, сейчас мы находимся в неком переходном этапе, когда вполне можно ожидать появление войск, союзных Украине, на территории нашей страны.
"И подобное действие способно стать весомым аргументом для ведения мирных переговоров. О справедливом мире. Вот только Россия прежде должна убедиться в том, что мировые лидеры не сдадут Украину. Что если агрессор продолжит пытаться отхватывать новые украинские территории, то рано или поздно упрется уже не только в ВСУ, но и в войска других стран. Потому что мировое сообщество считает требования, выдвигаемые Киевом для начала мирных переговоров, абсолютно справедливыми и не ущемляющими интересы РФ", – резюмирует эксперт.
Украина на дипломатическом уровне перехватила инициативу
По мнению эксперта-международника, сооснователя аналитического центра "Объединенная Украина" Антона Кучухидзе, активизация переговорческого нарратива происходит не на пустом месте.
"Рашисты думали, что при задержке помощи от Штатов, Украина кардинально поменяет свою политику. А я напомню, что есть указ президента Зеленского о невозможности проведения переговоров с террористом-Путиным. По мнению Кремля, задержка с помощью от США смогла бы сломить сопротивление Украины. Но они не учли (вновь) ни нашей силы духа, ни того, что у нас есть еще такие мощные союзники как Европа, как Япония. Последние активизировали поддержку Украины, мы увеличили возможности собственного ВПК. Это стало мощным военно-политическим фактором в нашу пользу. Вторым — начало заключения договоров о сотрудничестве в сфере безопасности. Такие уже заключены с Великобританией, Францией, Германией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами. Впервые появились заявления о возможном появлении войск стран-членов НАТО на территории Украины, если РФ будет побеждать. И это уже прямое выполнение договоров о безопасности", – поясняет эксперт.
Он также отмечает, что Украина на дипломатическом уровне перехватила инициативу, готовясь к проведению Глобального саммита мира. Россияне, поясняет Антон Кучухидзе, традиционно используют переговоры или разговоры о них как механизм скрытия своей агрессивной политики. Они пытались показать, что это Киев, а не Москва, якобы не хочет мира. Но Украина сделала свой сильный ход, не только представив собственную формулу мира еще в 2022 году, но и начав ее реализацию, практическое воплощение.
"К обсуждению этой формулы привлекается всё больше государств, причем не только демократического мира, т.н. коллективного Запада. Понемногу удается налаживать коммуникации и с представителями Глобального Юга. В итоге Москва теряет и тут рычаги давления. И рушится ее план заморозить войну, зафиксировать "всё как есть", показать победу для внутреннего электората. И начать подготовку к новой волне вторжения, допустим, лет через пять-семь. Потому что сейчас у РФ явно сложности, несмотря на имеющиеся ресурсы и помощь извне, вести такую масштабную войну против такой неуступчивой Украины. Да еще и под санкционным давлением", – подчеркивает эксперт.
В последний месяц, напоминает он, страна-агрессор стремительно теряет боевую авиацию, ее флоту нанесен значительный урон. Не говоря уж о потерях сил и средств непосредственно на поле боя.
"Оккупанты кичатся захватом городов, которые они фактически стирают с лица земли. Но в стратегическом смысле это им ничего не дает. Все эти факторы заставляют РФ и тех, кто так или иначе подыгрывает ей, активизировать тему переговоров
. Причем – на своих условиях. Отсюда и резонансное заявление того же Папы Римского о необходимости Украине поднять белый флаг капитуляции, – поясняет Антон Кучухидзе. – При этом следует понимать, что Ватикан известен финансовыми операциями, в которых есть и российские деньги. Имеются на эту тему определенные расследования. К тому же, по разным данным, большая часть католиков сейчас находится в Латинской Америке. И это влияние как раз на ту аудиторию. Формирование определенного видения именно там".
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