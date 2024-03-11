К чему приближается война в Украине: кто и зачем раскачивает переговорный кейс

Новая волна разговоров о необходимости переговоров между Киевом и Москвой буквально накрыла в последнее время информационное пространство. Соответствующие движения предпринимает Китай. Не отстает Турция. Наделало шума заявления Папы Римского – Франциска, который начал склонять Украину к капитуляции. Странные сигналы через венгерского премьера Орбана передает экс-президент США Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом. Украина достаточно жестко отвечает на призывы "сдаться и договориться", а часть европейских лидеров заявляют о готовности помогать нам во что бы то ни стало. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" усилившиеся миротворческие потуги отдельных деятелей, а также – к чему они могут привести.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Всё больше факторов указывают на то, что решить ситуацию военным путем не могут ни Россия, ни Украина

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

"В Европе сложилось мнение, что, если широкомасштабная война продолжается более двух лет, то должны возникнуть какие-то предпосылки к ее окончанию. Поскольку стороны данного конфликта не находят возможности даже искать пути для переговоров (а если ищут – то в кардинально разных направлениях), то мировые лидеры рассматривают возможность вмешаться. Подталкивая Киев и Москву к окончанию войны".

Предоставление Украине оружия из-за рубежа – это большая помощь, отмечает эксперт. Но в ответ и Россия начинает получать военную помощь от Ирана, Северной Кореи. Экономически – от Китая. И так война может длиться до бесконечности.

Кстати, буквально вчера заканчивалась велогонка Париж – Ницца. И, когда перекрывали дороги для нее, это сделали не полицейские, как обычно, а броневики 3-й дивизии вооруженных сил Франции, в которую входит 25 тысяч человек. Никогда еще эта дивизия, "размазанная" по всему югу страны, не выходила из казарм. И жители Лазурного берега предположили, что это уже началось движение в сторону Украины. Об этом мне рассказали знакомые из Ниццы. То есть, это уже воспринимается как реальный факт", – акцентирует Виктор Савинов. "При таком раскладе следующим шагом может стать привлечение вооруженных сил ряда европейских стран к участию боевых действий на Украине. О чем, кстати, уже начал говорить президент Франции – Макрон

По его словам, всё больше факторов указывают на то, что решить ситуацию военным путем не могут ни Россия, ни Украина. А страдает при этом, прежде всего, наша страна, так как война идет на нашей территории.

И его последние заявления, которые некоторыми воспринимаются исключительно как политические сами французы, как показывают пример Ниццы, таковыми не считают, – отмечает эксперт. – Как тут не вспомнить философскую постмодернистскую концепцию – идеи, витающие в воздухе, вполне могут материализоваться". "Европейцы желают помочь Украине – и ищут пути. Лидером тут сейчас является президент Франции

Похоже, продолжает Виктор Савинов, сейчас мы находимся в неком переходном этапе, когда вполне можно ожидать появление войск, союзных Украине, на территории нашей страны.

"И подобное действие способно стать весомым аргументом для ведения мирных переговоров. О справедливом мире. Вот только Россия прежде должна убедиться в том, что мировые лидеры не сдадут Украину. Что если агрессор продолжит пытаться отхватывать новые украинские территории, то рано или поздно упрется уже не только в ВСУ, но и в войска других стран. Потому что мировое сообщество считает требования, выдвигаемые Киевом для начала мирных переговоров, абсолютно справедливыми и не ущемляющими интересы РФ", – резюмирует эксперт.

Украина на дипломатическом уровне перехватила инициативу

По мнению эксперта-международника, сооснователя аналитического центра "Объединенная Украина" Антона Кучухидзе, активизация переговорческого нарратива происходит не на пустом месте.

смогла бы сломить сопротивление Украины. Но они не учли (вновь) ни нашей силы духа, ни того, что у нас есть еще такие мощные союзники как Европа, как Япония. Последние активизировали поддержку Украины, мы увеличили возможности собственного ВПК. Это стало мощным военно-политическим фактором в нашу пользу. Вторым — начало заключения договоров о сотрудничестве в сфере безопасности Такие уже заключены с Великобританией, Францией, Германией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами. Впервые появились заявления о возможном появлении войск стран-членов НАТО на территории Украины, если РФ будет побеждать И это уже прямое выполнение договоров о безопасности", – поясняет эксперт. "Рашисты думали, что при задержке помощи от Штатов, Украина кардинально поменяет свою политику. А я напомню, что есть указ президента Зеленского о невозможности проведения переговоров с террористом-Путиным. По мнению Кремля, задержка с помощью от США

Он также отмечает, что Украина на дипломатическом уровне перехватила инициативу, готовясь к проведению Глобального саммита мира. Россияне, поясняет Антон Кучухидзе, традиционно используют переговоры или разговоры о них как механизм скрытия своей агрессивной политики. Они пытались показать, что это Киев, а не Москва, якобы не хочет мира. Но Украина сделала свой сильный ход, не только представив собственную формулу мира еще в 2022 году, но и начав ее реализацию, практическое воплощение.

"К обсуждению этой формулы привлекается всё больше государств, причем не только демократического мира, т.н. коллективного Запада. Понемногу удается налаживать коммуникации и с представителями Глобального Юга. В итоге Москва теряет и тут рычаги давления. И рушится ее план заморозить войну, зафиксировать "всё как есть", показать победу для внутреннего электората. И начать подготовку к новой волне вторжения, допустим, лет через пять-семь. Потому что сейчас у РФ явно сложности, несмотря на имеющиеся ресурсы и помощь извне, вести такую масштабную войну против такой неуступчивой Украины. Да еще и под санкционным давлением", – подчеркивает эксперт.

В последний месяц, напоминает он, страна-агрессор стремительно теряет боевую авиацию, ее флоту нанесен значительный урон. Не говоря уж о потерях сил и средств непосредственно на поле боя.

Причем – на своих условиях. Отсюда и резонансное заявление того же Папы Римского о необходимости Украине поднять белый флаг капитуляции, – поясняет Антон Кучухидзе. – При этом следует понимать, что Ватикан известен финансовыми операциями, в которых есть и российские деньги. Имеются на эту тему определенные расследования. К тому же, по разным данным, большая часть католиков сейчас находится в Латинской Америке. И это влияние как раз на ту аудиторию. Формирование определенного видения именно там". "Оккупанты кичатся захватом городов, которые они фактически стирают с лица земли. Но в стратегическом смысле это им ничего не дает. Все эти факторы заставляют РФ и тех, кто так или иначе подыгрывает ей, активизировать тему переговоров

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