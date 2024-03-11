Почему внутри НАТО удивлены заявлением Макрона: в чем угроза для Украины

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Кравцев Сергей
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон предложил Западу не исключать возможность отправки войск в поддержку Украины. Такое предложение вызвало не только удивление, но и возражения от союзников страны по НАТО. Кроме того, лидер Франции завуалированно раскритиковал Германию за "трусливую" позицию, что вызвало "яростную" реакцию Берлина, напряжение во франко-германских отношениях и подорвало солидарность Альянса во время войны РФ в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
Авторы материала отмечают, что позиция Макрона резко изменилась, ведь в начале полномасштабного вторжения он настаивал на продолжении переговоров. Кроме того, тогда он призвал не "унижать" РФ и предлагал "гарантии" безопасности для страны.
В издании добавляют, что недавно Макрон также обвинил Германию в бесхребетности. После чего помощник канцлера Олафа Шольца усомнился в обязательствах страны для Франции.
В The Times отмечают, что такие публичные обвинения являются самой низкой точкой в отношениях между Германией и Францией, которые были основой безопасности Европы на протяжении 60 лет.
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