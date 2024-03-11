Почему внутри НАТО удивлены заявлением Макрона: в чем угроза для Украины

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон предложил Западу не исключать возможность отправки войск в поддержку Украины. Такое предложение вызвало не только удивление, но и возражения от союзников страны по НАТО. Кроме того, лидер Франции завуалированно раскритиковал Германию за "трусливую" позицию, что вызвало "яростную" реакцию Берлина, напряжение во франко-германских отношениях и подорвало солидарность Альянса во время войны РФ в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, что позиция Макрона резко изменилась, ведь в начале полномасштабного вторжения он настаивал на продолжении переговоров. Кроме того, тогда он призвал не "унижать" РФ и предлагал "гарантии" безопасности для страны.

"Это соответствовало голлистскому представлению о том, что Франция может стать мостом между Россией и Западом и должна играть собственную, независимую от Вашингтона роль в отношениях между Востоком и Западом. Но внутренняя политика требовала перемен. Пытаясь сохранить свой авторитет на родине, господин Макрон решил атаковать пророссийскую позицию своего главного политического соперника — Национального объединения Марин Ле Пен", — говорится в статье.

В издании добавляют, что недавно Макрон также обвинил Германию в бесхребетности. После чего помощник канцлера Олафа Шольца усомнился в обязательствах страны для Франции.

В The Times отмечают, что такие публичные обвинения являются самой низкой точкой в отношениях между Германией и Францией, которые были основой безопасности Европы на протяжении 60 лет.

"Война начала разъедать солидарность НАТО, поскольку расходы на поддержку Украины просачиваются во внутреннюю политику Европы, усталость от войны, которая кажется непобедимой, порождает цинизм избирателей, а жизненно необходимая американская помощь застряла в Конгрессе. Британия также оказалась в этих рядах, поскольку в Уайтхолле раздражены утечками информации о присутствии военных советников в Украине. Если Запад хочет противостоять российской агрессии, необходимо прекратить показуху в столицах НАТО", — подытожили авторы материала.

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