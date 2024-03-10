В МИД Украины ответили, будет ли в Украине заморожен конфликт с РФ

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Slava Kot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине не будет замороженного конфликта. Свои слова глава МИД Украины пояснил, что президент России Владимир Путин имеет другую цель и хочет восстановить зоны влияния СССР.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Во время интервью Elta Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность заморозки конфликта между Украиной и Россией. Глава МИД Украины отверг эту идею.
Министр отметил документ 2021 года, в котором Россия требовала от НАТО выйти на границы 1997 года, таким образом исключить страны Балтии и некоторые государства Центральной Европы из своего альянса. По словам Кулебы, Путин пытается восстановить зоны влияния СССР и не остановится на этом.
Дмитрий Кулеба подверг критике тех, кто указывает, что Путин не будет атаковать НАТО.
Кулеба добавляет, что в случае вторжения России в страны Балтии НАТО сможет отразить российскую агрессию, однако такие города как Вильнюс и другие превратятся в разрушенную Авдеевку и другие украинские города. Чтобы избежать нападения РФ в страны НАТО, министр отметил необходимость отправлять больше оружия для Украины от союзников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба заявил, что россиян нельзя назвать рабами.
Также "Комментарии" писали, что должны сделать союзники Украины, чтобы отправить больше боеприпасов и другого оружия.
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