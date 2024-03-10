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В МИД Украины ответили, будет ли в Украине заморожен конфликт с РФ

Дмитрий Кулеба исключил, что война в Украине перейдет на стадию замороженного конфликта. Это связано со стратегией Путина и военной агрессией России.

сегодня, 12:18
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине не будет замороженного конфликта. Свои слова глава МИД Украины пояснил, что президент России Владимир Путин имеет другую цель и хочет восстановить зоны влияния СССР.

В МИД Украины ответили, будет ли в Украине заморожен конфликт с РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Во время интервью Elta Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность заморозки конфликта между Украиной и Россией. Глава МИД Украины отверг эту идею.

"У меня нет ответов на все вопросы, но я точно знаю, что замороженного конфликта в Украине не будет. Цель Путина – не замороженный конфликт", – сказал Кулеба.

Министр отметил документ 2021 года, в котором Россия требовала от НАТО выйти на границы 1997 года, таким образом исключить страны Балтии и некоторые государства Центральной Европы из своего альянса. По словам Кулебы, Путин пытается восстановить зоны влияния СССР и не остановится на этом.

Дмитрий Кулеба подверг критике тех, кто указывает, что Путин не будет атаковать НАТО.

"Те, кто говорит, что Путин не решится напасть на НАТО, это те же люди, которые сказали, что он не решится напасть на Украину", — говорит министр.

Кулеба добавляет, что в случае вторжения России в страны Балтии НАТО сможет отразить российскую агрессию, однако такие города как Вильнюс и другие превратятся в разрушенную Авдеевку и другие украинские города. Чтобы избежать нападения РФ в страны НАТО, министр отметил необходимость отправлять больше оружия для Украины от союзников.

"Самый дешевый и самый безопасный способ избежать этого — помочь нам. Вместо того, чтобы утонуть в бесконечных дебатах и страхе эскалации. Поэтому Правительство Литвы поддерживает Украину — потому что понятно, что будет дальше. Другие делают вид, что могут этого избежать", — подытожил Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба заявил, что россиян нельзя назвать рабами.

Также "Комментарии" писали, что должны сделать союзники Украины, чтобы отправить больше боеприпасов и другого оружия.



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Источник: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kuleba-jeigu-putinas-isivers-i-baltijos-salis-islaisvinti-miestai-primins-bachmuta-ir-avdijivka-96082495
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