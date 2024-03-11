К чему готовится Путин сразу после выборов: почему активизировалась Франция

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном поблагодарил того за оборонную помощь, личное лидерство по созданию коалиции дальнобойного оружия, а также новые инициативы и заявления в поддержку Украины. Стороны также обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, недавно состоявшейся в Париже. Кроме того, обсудили предстоящий визит Макрона в Украину. Именно с подачи Франции в Европе начали активно обсуждать возможность послать в Украину военных стран-членов НАТО. Да и в целом европейские лидеры, военные, разведки всё чаще говорят, что Путин готовит войну против Запада в целом и Североатлантического альянса в частности. Что и почему происходит сейчас в Европе? Как это может отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Макрон. Фото из открытых источников

Европейцам не остается ничего другого, кроме как больше и лучше поддерживать Украину

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:

Там есть и подпись Путина. Суть в том, что будет происходить в РФ после очередных путинских перевыборов. Так вот – они готовятся к еще большей войне. И некоторые закрытые доклады разведок Германии и Франции это подтверждают. Сперва путинский режим еще больше закрутит гайки внутри страны, усилит мобилизацию. А потом начнет готовить дивизии для наступления уже на Европу". "Россияне готовятся к мировой войне. Буквально сегодня InformNapalm вместе со специалистами украинского Киберальянса выложил документы, ранее бывшие в закрытом доступе

Учитывая это, отмечает эксперт, европейцам не остается ничего другого, кроме как больше и лучше поддерживать Украину. Фактически – это уже не только о нашем, но и об их выживании. Потому что иначе война придет уже на территорию ЕС. И не факт, что Европа выстоит со своими разваленными армиями, акцентирует Михаил Макарук.

Они уже фактически рассказывают о том, как станут править миром после слома нынешней системы безопасности, как дадут РФ творить, что пожелает", – подчеркивает эксперт. "Недавние заявления недопрезидента США Трампа и карманного диктатора Венгрии Орбана также говорят о многом

Он надеется, что немецкого канцлера Шольца таки дожмут – и он передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Чтоб остановить россиян, чтоб сами европейцы получили опыт войны и смогли выстроить более качественные армии", – констатирует представитель InformNapalm. "В целом же от партнеров ожидаем больше систем ПВО, больше снарядов, больше вооружений разного типа. Возможно, введения войск стран-членов НАТО на нашу территорию

Если за словами Макрона последуют конкретные действия – это будет замечательно

По мнению политического эксперта, волонтера Богдана Мирошникова, то, что делает сейчас Франция – это, по большому счету, попытка перехватить лидерство в ЕС у Германии.

Франция и ранее проявляла активную позицию. Она пыталась лоббировать вступление Украины в НАТО. Однако следует признать, что практической помощи мы получили больше от той же Германии. За исключением разве что дальнобойных ракет Но, если за словами Макрона последуют конкретные действия – это будет замечательно. И в рамках дальнобойной коалиции, и касательно альянса стран-членов НАТО, готовых направить в Украину ограниченный контингент своих военнослужащих. Это в том числе о готовности ЕС бороться за свое будущее без оглядки на США или РФ", – подчеркивает эксперт. "Макрон старается стать своеобразным локомотивом, который возьмет на себя политическое лидерство касательно европейской поддержки Украины и укреплении обороноспособности ЕС в целом

На фоне изоляционизма США такая активность ЕС не может не радовать, считает Богдан Мирошников. Это, акцентирует он, в том числе сигнал Штатам, что те теряют влияние.

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