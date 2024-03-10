В МИД Польши заявили, что в Украине находятся военные НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что военные "некоторых стран" находятся в Украине, ведущей войну против России. Однако глава МИД Польши подчеркнул, что не будет называть страны, отправившие своих солдат в Украину.



Радослав Сикорский о войсках НАТО в Украине. Скриншот из выступления на брифинге

В парламенте Польши по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО выступил Радослав Сикорский, заявивший, что союзники отправили некоторых своих военных в Украину.

"Солдаты стран НАТО уже находятся в Украине, и хотел бы поблагодарить послов тех стран, которые приняли это рискованное решение. Послы сами прекрасно понимают, о ком идет речь. Сам я, в отличие от других европейских политиков, страны не назову", – подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши также отреагировал на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который в феврале рассказал, что существует возможность в будущем отправить войска НАТО в Украину. По словам Сикорского, такой шаг будет "изобретателен", ведь нарушит ранее спланированный план Путина. Радослав Сикорский добавил, что Россия, начавшая войну в Украине, показала, что неспособна принять западные ценности.

Отметим, что присутствие военных стран НАТО в Украине не является новой информацией. Еще в апреле 2023 года в США подтвердили небольшое присутствие своих военных в Украине для поддержки посольства США в Украине. Подобные сообщения были от нескольких других стран, которые являются членами НАТО.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша изменила свою позицию по вводу войск НАТО в Украину. Первоначально польский премьер-министр Дональд Туск назвал слова Макрона спекулятивными и заявил, что Польша не будет отправлять свои войска в Украину. Однако впоследствии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что присутствие войск НАТО в Украине возможно в будущем.

Также "Комментарии" писали, что думают украинцы, отправят ли союзники Украины свои войска на войну.