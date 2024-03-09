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Украина может получить еще больше Storm Shadow: какую сделку Лондон предложил Берлину

Британия хочет получить Taurus, чтобы передать Украине больше Storm Shadow

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение. Как передаёт портал "Комментарии", об этом Кэмерон рассказал в интервью "Süddeutsche Zeitung".

Украина может получить еще больше Storm Shadow: какую сделку Лондон предложил Берлину

Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников

"Мы готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта для Украины", – отметил глава британского МИД. 

Идея британского министра заключается в том, что Германия могла бы поставить Taurus в Британию, а британское правительство взамен предоставило бы Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", – отметил Дэвид Кэмерон.

Однако топ-дипломат уточнил, что он "не хотел бы раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы намерены делать".

Министр иностранных дел категорически отверг опасения, что поставки крылатых ракет могут привести к эскалации войны в Украине.

"Вполне возможно наложить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не будет способствовать эскалации" – сказал министр.

Дипломат подчеркнул, к Британия доверяет заверениям, предоставленным Украиной, а также добавил, что в Лондоне довольны достигнутыми договоренностями.

"Иначе мы бы этого не делали", – констатировал глава внешнеполитического ведомства Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии ответил, почему сегодня Берлин против отправки ракет Taurus в Украину.



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Источник: https://www.sueddeutsche.de/
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