Украина может получить еще больше Storm Shadow: какую сделку Лондон предложил Берлину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение. Как передаёт портал "Комментарии", об этом Кэмерон рассказал в интервью "Süddeutsche Zeitung".

Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников

"Мы готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта для Украины", – отметил глава британского МИД.

Идея британского министра заключается в том, что Германия могла бы поставить Taurus в Британию, а британское правительство взамен предоставило бы Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", – отметил Дэвид Кэмерон.

Однако топ-дипломат уточнил, что он "не хотел бы раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы намерены делать".

Министр иностранных дел категорически отверг опасения, что поставки крылатых ракет могут привести к эскалации войны в Украине.

"Вполне возможно наложить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не будет способствовать эскалации" – сказал министр.

Дипломат подчеркнул, к Британия доверяет заверениям, предоставленным Украиной, а также добавил, что в Лондоне довольны достигнутыми договоренностями.

"Иначе мы бы этого не делали", – констатировал глава внешнеполитического ведомства Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии ответил, почему сегодня Берлин против отправки ракет Taurus в Украину.