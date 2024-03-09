Украина может получить еще больше Storm Shadow: какую сделку Лондон предложил Берлину

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение. Как передаёт портал "Комментарии", об этом Кэмерон рассказал в интервью "Süddeutsche Zeitung".
Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников
Идея британского министра заключается в том, что Германия могла бы поставить Taurus в Британию, а британское правительство взамен предоставило бы Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.
Однако топ-дипломат уточнил, что он "не хотел бы раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы намерены делать".
Министр иностранных дел категорически отверг опасения, что поставки крылатых ракет могут привести к эскалации войны в Украине.
Дипломат подчеркнул, к Британия доверяет заверениям, предоставленным Украиной, а также добавил, что в Лондоне довольны достигнутыми договоренностями.
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