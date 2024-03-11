Орбан раскрыл план Трампа по завершению войны

Одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта встречался с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, заявил, что тот якобы имеет "достаточно детальные планы" завершения войны в Украине и не собирается выделять на борьбу с российской агрессией в Украине "ни копейки". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Орбан сделал в интервью телеканалу M1.

Трамп и Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства отметил, Дональд Трамп имеет "достаточно детальные планы" относительно того, как закончить российско-украинскую войну, и его планы совпадают с интересами Венгрии. Ведь, если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится. А, если американцы не дадут денег, то европейцы сами по себе не способны финансировать эту войну. И тогда война закончится, уверен венгерский политик.

При этом Виктор Орбан уточнил, что речь идет о том, что Америка не хочет финансировать безопасность Европы.

"Если европейцы боятся русских или вообще хотят иметь высокий уровень безопасности, они должны за это платить. Или строить собственную армию, собственное оборудование, или, если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что он (Ред. – Трамп) говорит прямо и четко", — сказал премьер Венгрии.

Он также акцентировал внимание на том, что Дональд Трамп "был первым президентом за долгое время, который не начал войну во время своего срока".

Читайте также на портале "Комментарии" — что произошло после Супервторника в США: какие теперь шансы на выделение помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан заявил, что мир в Европе связан с фамилией всего одного человека.



