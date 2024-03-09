Орбан заявил, что мир в Европе связан с фамилией всего одного человека

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с будущим кандидатом на президентских выборах США от республиканцев Дональдом Трампом в американском штате Флорида. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В ходе встречи два политика обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны, говорится в заявлении предвыборной кампании Трампа.

Венгерский премьер в Twitter (X) выразил убеждение, что только возвращение Трампа в Белый дом может принести мир.

"Нам нужны лидеры в мире, которых уважают, и которые могут принести мир. Он – один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!", – отметил в заметке Виктор Орбан.

В то же время в своем видео в Facebook премьер Венгрии заявил, что при президентстве Трампа в 2017-2021 годах был мир на Ближнем Востоке, а также в Украине.

По словам Виктора Орбана, сейчас в Украине не было бы войны, если бы Дональда Трампа переизбрали в 2020 году.

Экс-президент США и небольшая группа близких советников встретились с премьером Венгрии примерно на час в пятницу вечером на курорте Трампа Мар-а-Лаго, сообщили CNN информированные источники. После этого бывший президент США повел главу венгерского правительства на концерт трибьют-группы, который был частью закрытого мероприятия в клубе.

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