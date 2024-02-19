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Орбан снова выступил с антиукраинским заявлением: что в этот раз не понравилось Будапешту

Виктор Орбан призывает не допускать на рынок ЕС украинской агропродукции

сегодня, 16:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинскую сельскохозяйственную продукцию не нужно допускать на европейский рынок. Как передает портал "Комментарии", такую позицию имеет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует венгерская партия "Фидес", пишет "Magyar Nemzet".

Орбан снова выступил с антиукраинским заявлением: что в этот раз не понравилось Будапешту

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Проблема европейских фермеров заключается в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство все более дорогим для них... Аналогично происходит и в Венгрии, но в то же время они позволяют импортировать сельскохозяйственную продукцию в Европу из стран, где такие же правила не действуют", – заявил венгерский премьер.

По его словам, правила нужно изменить, потому что никто не слушает фермеров, которые чувствуют пропасть между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе.

Авторы материала указывают, что протесты фермеров в Европе набирают обороты, а в последние дни к ним присоединились рыбаки.

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