Какая угроза нависла над мировой безопасностью: что скрывается за заявлениями Трампа и Орбана

Бывший президент США и вероятный кандидат от республиканцев на выборах-2024 Дональд Трамп заявил, что поощряет Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. Подобное высказывание раскритиковали Белый дом, а также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Последний акцентировал, что разговоры о том, что члены НАТО не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Тем временем кремлевский "Троянский конь" в ЕС и НАТО, венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что Украина должна стать не членом ЕС или НАТО, а "буферной зоной" между Россией и Западом. О чем говорят последние заявление действия в ракурсе глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Трамп и Орбан. Фото: из открытых источников
Кандидат Трамп явно играет на свой электорат
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе акцентирует, что всегда есть более широкий контекст, в который вписываются заявления тех или иных политиков и чиновников. А потому следует быть очень аккуратными в их анализе.
"Кандидат Трамп явно играет на свой электорат. И все его заявления в данный момент направлены именно на это. Но имеют они и внешнеполитическую функцию. Трамп дает понять, что в случае его прихода к власти европейские партнеры по НАТО должны быть готовы к более жесткому отношению со стороны США", – поясняет эксперт.
В то же время, отмечает он, американский истеблишмент вряд ли станет поощрять Трампа в реализации данной политики. Не для этого целые поколения США создавали структуру НАТО, чтоб Трамп пришел и всё развалил.
"Так что заявления кандидата Трампа следует рассматривать как технологические, направленные на внутренний электорат и внешних игроков", – считает Антон Кучухидзе.
По его словам, премьер Венгрии также постоянно играет на свой электорат, представляя себя как защитника "Большой Венгрии", а то и Европы в целом. Говорит о своей особой позиции. Но, когда нужно – Орбан поддерживает и Украину.
"Понятно, венгерские власти получают определенные преференции за те или иные решения. Так, за неблокирование старта переговоров о вступлении Украины в ЕС, Будапешт в итоге получил 12 млрд евро, разблокированные после признания Еврокомиссией, что некие реформы в Венгрии происходят. Но, подчеркиваю – что Трамп, что Орбан годами делают очень резонансные заявления, но в итоге их так и не реализовывают. По той простой причине, что это крайне сложно, а где-то и опасно для их стран", – подчеркивает эксперт.
Конечно, продолжает он, украинская дипломатия, наше военно-политическое руководство должны принимать во внимание все заявления, которые звучат со стороны политиков и чиновников Запада. Но при этом – продолжать собственную политику, основы которой заложены в формуле мира президента Зеленского.
Это восстановление территориальной целостности, наказание всех в РФ, виновных в развязывании и продолжении войны, а также ряд других пунктов, которые помогут воссоздать справедливый мир, напоминает собеседник портала "Комментарии".
"Что касается ситуации со Штатами, мы всегда подчеркивали, что важно сохранение двухпартийной поддержки. Сейчас, на фоне избирательного периода в США, видим определенные проблемы
. Такого единства демократов и республиканцев в поддержке Украины, как было ранее, уже нет. С другой стороны, подобная ситуация мобилизует Европу. Там переходят на военное мышление, усиливают мощности своего ВПК. А это соответствует и интересам Украины", – констатирует Антон Кучухидзе.
Гегемон в лице США явно ослабел
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков уверен, что заявления, подобные тем, что делает в последнее время Трамп, говорят о том, что предвыборная кампания в США набирает ход.
"Дальше узнаем еще больше интересного, – прогнозирует эксперт. – Потому что миром правят не США, а выборы, проходящие там. Идея республиканцев, а конкретно того крыла, что стоит за Трампом, это заставить каждую страну платить свою долю в общую копилку безопасности
. А не, чтоб Штаты платили за всех, еще и неофициально руководя отдельными государствами. Таково требование консервативной части республиканских избирателей. Чтоб деньги шли не вовне, а вовнутрь".
Гегемон в лице США явно ослабел – и не хочет уже отвечать за мир во всём мире, готов разделить это с другими крупными игроками, констатирует Олег Стариков.
По его словам, архитектура мировой безопасности, выстроенная после Второй мировой (в том числе в результате Хельсинских соглашений 1975 года), разрушена российской агрессией против Украины. Сейчас выстраивается новый глобальный миропорядок.
"По всей видимости, будет несколько центров влияния. В русле этих тенденций всё и идет, – рассказывает эксперт. – Тот же венгерский премьер Орбан, его словацкий коллега Фицо, чьи заявления периодически подвергаются критике в Украине, представляют консервативную часть своих избирателей. И немалая вероятность, что в процессе выборов в Европарламент в этом году, там будут достаточно мощно представлены представители консервативных течений. А-ля Трамп, Орбан и Фицо".
Украине важно понимать, что мир меняется, уверен эксперт. И акцентирует, что нам следует переоценить свою внешнеполитическую деятельность, позитивные и негативные последствия нашей международной политики.
"Точно следует укрепить МИД профессиональными кадрами из числа "старых" работников стратегического уровня. С которыми глобальные элиты из числа тех же американцев готовы разговаривать. Агрессивная дипломатия, которую использовал до недавнего времени наш МИД, в настоящее время, мягко говоря, не приносит Украине соответствующих дивидендов", – считает Олег Стариков.
Ослабить НАТО – одно из мечтаний Путина
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поделилась таким комментарием:
"Как сказал недавно польский президент Дуда – Трампу надо верить, потому что он выполняет всё, что обещает
. Похоже, некоторые страны расслабились, получив статус члена НАТО. К счастью не все. Есть те, кто очень хорошо помнит цену российскому соседству. Например, Финляндия, недавно вступившая в НАТО – и избравшая президента, достаточно серьезно настроенного против России".
Ослабить НАТО – одно из мечтаний Путина, он открыто об этом заявляет, напоминает эксперт.
"Вообще, если слушать, что он говорит
, то можно определить его планы на будущее. Потому что он не просто угрожает, но и очень часто воплощает свои угрозы в жизнь", – констатирует Татьяна Лупова.
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