Какая угроза нависла над мировой безопасностью: что скрывается за заявлениями Трампа и Орбана

Бывший президент США и вероятный кандидат от республиканцев на выборах-2024 Дональд Трамп заявил, что поощряет Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. Подобное высказывание раскритиковали Белый дом, а также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Последний акцентировал, что разговоры о том, что члены НАТО не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Тем временем кремлевский "Троянский конь" в ЕС и НАТО, венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что Украина должна стать не членом ЕС или НАТО, а "буферной зоной" между Россией и Западом. О чем говорят последние заявление действия в ракурсе глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Трамп и Орбан. Фото: из открытых источников

Кандидат Трамп явно играет на свой электорат

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе акцентирует, что всегда есть более широкий контекст, в который вписываются заявления тех или иных политиков и чиновников. А потому следует быть очень аккуратными в их анализе.

"Кандидат Трамп явно играет на свой электорат. И все его заявления в данный момент направлены именно на это. Но имеют они и внешнеполитическую функцию. Трамп дает понять, что в случае его прихода к власти европейские партнеры по НАТО должны быть готовы к более жесткому отношению со стороны США", – поясняет эксперт.

В то же время, отмечает он, американский истеблишмент вряд ли станет поощрять Трампа в реализации данной политики. Не для этого целые поколения США создавали структуру НАТО, чтоб Трамп пришел и всё развалил.

"Так что заявления кандидата Трампа следует рассматривать как технологические, направленные на внутренний электорат и внешних игроков", – считает Антон Кучухидзе.

По его словам, премьер Венгрии также постоянно играет на свой электорат, представляя себя как защитника "Большой Венгрии", а то и Европы в целом. Говорит о своей особой позиции. Но, когда нужно – Орбан поддерживает и Украину.

"Понятно, венгерские власти получают определенные преференции за те или иные решения. Так, за неблокирование старта переговоров о вступлении Украины в ЕС, Будапешт в итоге получил 12 млрд евро, разблокированные после признания Еврокомиссией, что некие реформы в Венгрии происходят. Но, подчеркиваю – что Трамп, что Орбан годами делают очень резонансные заявления, но в итоге их так и не реализовывают. По той простой причине, что это крайне сложно, а где-то и опасно для их стран", – подчеркивает эксперт.

Конечно, продолжает он, украинская дипломатия, наше военно-политическое руководство должны принимать во внимание все заявления, которые звучат со стороны политиков и чиновников Запада. Но при этом – продолжать собственную политику, основы которой заложены в формуле мира президента Зеленского.

Это восстановление территориальной целостности, наказание всех в РФ, виновных в развязывании и продолжении войны, а также ряд других пунктов, которые помогут воссоздать справедливый мир, напоминает собеседник портала "Комментарии".

Такого единства демократов и республиканцев в поддержке Украины, как было ранее, уже нет. С другой стороны, подобная ситуация мобилизует Европу. Там переходят на военное мышление, усиливают мощности своего ВПК. А это соответствует и интересам Украины", – констатирует Антон Кучухидзе. "Что касается ситуации со Штатами, мы всегда подчеркивали, что важно сохранение двухпартийной поддержки. Сейчас, на фоне избирательного периода в США, видим определенные проблемы

Гегемон в лице США явно ослабел

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков уверен, что заявления, подобные тем, что делает в последнее время Трамп, говорят о том, что предвыборная кампания в США набирает ход.

А не, чтоб Штаты платили за всех, еще и неофициально руководя отдельными государствами. Таково требование консервативной части республиканских избирателей. Чтоб деньги шли не вовне, а вовнутрь". "Дальше узнаем еще больше интересного, – прогнозирует эксперт. – Потому что миром правят не США, а выборы, проходящие там. Идея республиканцев, а конкретно того крыла, что стоит за Трампом, это заставить каждую страну платить свою долю в общую копилку безопасности

Гегемон в лице США явно ослабел – и не хочет уже отвечать за мир во всём мире, готов разделить это с другими крупными игроками, констатирует Олег Стариков.

По его словам, архитектура мировой безопасности, выстроенная после Второй мировой (в том числе в результате Хельсинских соглашений 1975 года), разрушена российской агрессией против Украины. Сейчас выстраивается новый глобальный миропорядок.

"По всей видимости, будет несколько центров влияния. В русле этих тенденций всё и идет, – рассказывает эксперт. – Тот же венгерский премьер Орбан, его словацкий коллега Фицо, чьи заявления периодически подвергаются критике в Украине, представляют консервативную часть своих избирателей. И немалая вероятность, что в процессе выборов в Европарламент в этом году, там будут достаточно мощно представлены представители консервативных течений. А-ля Трамп, Орбан и Фицо".

Украине важно понимать, что мир меняется, уверен эксперт. И акцентирует, что нам следует переоценить свою внешнеполитическую деятельность, позитивные и негативные последствия нашей международной политики.

"Точно следует укрепить МИД профессиональными кадрами из числа "старых" работников стратегического уровня. С которыми глобальные элиты из числа тех же американцев готовы разговаривать. Агрессивная дипломатия, которую использовал до недавнего времени наш МИД, в настоящее время, мягко говоря, не приносит Украине соответствующих дивидендов", – считает Олег Стариков.

Ослабить НАТО – одно из мечтаний Путина

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поделилась таким комментарием:

Похоже, некоторые страны расслабились, получив статус члена НАТО. К счастью не все. Есть те, кто очень хорошо помнит цену российскому соседству. Например, Финляндия, недавно вступившая в НАТО – и избравшая президента, достаточно серьезно настроенного против России ". "Как сказал недавно польский президент Дуда – Трампу надо верить, потому что он выполняет всё, что обещает

Ослабить НАТО – одно из мечтаний Путина, он открыто об этом заявляет, напоминает эксперт.

то можно определить его планы на будущее. Потому что он не просто угрожает, но и очень часто воплощает свои угрозы в жизнь", – констатирует Татьяна Лупова. "Вообще, если слушать, что он говорит

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Украине пора искать запасные варианты: какие шансы, что США продолжат нам помогать.