Изменит ли Финляндия свое мнение по войне в Украине: что заявил новоизбранный президент страны

Одержавший победу на президентских выборах в Финляндии Александр Стубб подтвердил свою поддержку Украины, отражающей широкомасштабную военную агрессию РФ. Лидер финнов отметил, что помощь Киеву со стороны его страны будет продолжаться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Yle".

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

После оглашения результатов второго тура президентских выборов в Финляндии, на которых бывший премьер-министр страны Стубб от Коалиционной партии обошел (51,6% против 48,4%) своего основного оппонента экс-главу МИД Пекка Хаависто, победитель ответил на вопросы представителей СМИ о своей позиции, в частности, о помощи Украине.

По словам Стубба, "решительная поддержка" Украины со стороны Финляндии продолжится и в дальнейшем.

Также он высказался относительно роли Хельсинки в Североатлантическом альянсе и отметил, что для Финляндии безопасность является экзистенциальным вопросом, а НАТО назвал сильнейшим оборонным союзом в мире.

По убеждению Александра Стубба, членство страны в альянсе является преимуществом для НАТО.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, мог ли он стать "голосом" Североатлантического альянса в сторону РФ, Стубб сказал, что не верит, что сможет это сделать.

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