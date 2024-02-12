logo

BTC/USD

48147.68

ETH/USD

2496.68

LTC/USD

70.96

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Изменит ли Финляндия свое мнение по войне в Украине: что заявил новоизбранный президент страны
commentss НОВОСТИ Все новости

Изменит ли Финляндия свое мнение по войне в Украине: что заявил новоизбранный президент страны

Победитель президентских выборов Финляндии Александр Струбб высказался за продолжение поддержки Украины

сегодня, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Одержавший победу на президентских выборах в Финляндии Александр Стубб подтвердил свою поддержку Украины, отражающей широкомасштабную военную агрессию РФ. Лидер финнов отметил, что помощь Киеву со стороны его страны будет продолжаться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Yle".

Изменит ли Финляндия свое мнение по войне в Украине: что заявил новоизбранный президент страны

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

После оглашения результатов второго тура президентских выборов в Финляндии, на которых бывший премьер-министр страны Стубб от Коалиционной партии обошел (51,6% против 48,4%) своего основного оппонента экс-главу МИД Пекка Хаависто, победитель ответил на вопросы представителей СМИ о своей позиции, в частности, о помощи Украине.                                  

По словам Стубба, "решительная поддержка" Украины со стороны Финляндии продолжится и в дальнейшем.

Также он высказался относительно роли Хельсинки в Североатлантическом альянсе и отметил, что для Финляндии безопасность является экзистенциальным вопросом, а НАТО назвал сильнейшим оборонным союзом в мире.                                                   

По убеждению Александра Стубба, членство страны в альянсе является преимуществом для НАТО.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, мог ли он стать "голосом" Североатлантического альянса в сторону РФ, Стубб сказал, что не верит, что сможет это сделать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Финляндия объяснила, почему не может идти речь об открытии границы с РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Финляндии отреагировал на атаку Украины по российскому заводу "Новатек" на побережье Финского залива.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://yle.fi/a/74-20074040
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости