О чем говорит появление интервью Путина трамписту Карлсону: какие будут последствия

Американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.

Интервью Путина трамписту Карлсону. Фото: из открытых источников

Любой здравомыслящий человек поймет – Путин невменяем

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик рассуждает так:

"Интервью взято явно в интересах предвыборного штаба Трампа. Оно явно будет использовано в избирательной кампании. В том числе заявления Путина, что он якобы не собирается нападать на Польшу и Прибалтику, трамписты используют как аргумент – смотрите, Россия не собирается нападать на Европу! Что вы нас войной РФ с НАТО пугаете?! Второй тезис – Путин защищает интерес экзистенциального существования России, у которой свой путь, своя цивилизация. Она отстаивает свою сферу интересов и дальше не пойдет. Путину нужна не вся Украина, а только часть, т.н. "русская". Так что давайте поделим Украину между РФ и Западом — и война закончится!".

Эти нарративы, уверен эксперт, вполне могут зайти трампистам. Нечто подобное продуцирует сам Трамп в качестве обоснования своей готовности перезапустить отношения США и РФ.

"Такер показывает, что с Путиным можно разговаривать. Понятно, что это – бред. И сам журналист удивлен ответом Путина на вопрос, почему тот напал на Украину. Ответ остался непонятен Такеру. И он это подчеркнул. Почти получасовой экскурс в историю по-путински, который устроил ему хозяин Кремля, даже Карлсон не смог конвертировать в нечто, что можно продать трампистскому штабу", – подчеркивает Виталий Кулик.

По его мнению, поездка в Москву, общение с Путиным вряд ли дадут Такеру какие-то бонусы в его позиционировании в окружении Трампа.

"Сомневаюсь, что Трамп, в случае победы, сделает Карлсона вице-президентом. Скорее всего, тому отведено место одного из спикеров для части трампистского электората Он будет канализировать и ретранслировать. Чтоб каждая "кротовая нора", где находится часть трампистского электората, ассоциировалась именно с Трампом. И Карлсон на это хорошо работает. С ним могут не соглашаться, но его смотрят, он популярен", – поясняет эксперт.

Что касается сказанного Путиным, ничего нового тот не сказал, отмечает Виталий Кулик. Скорее – подтвердил, что война будет продолжаться, пока он останется у руля России.

"Несмотря на обещание не нападать на те же Польшу и страны Балтии, Путин подчеркивает, что те сами не должны нападать на РФ. При этом российский официальный нарратив говорит, что Россия уже воюет с Западом, просто на территории Украины. Соответственно – та же Польша под ударом. Путин не остановится. И это главный вывод из данного интервью. Если сейчас не сдержать россиян, не обрушить их наступление, не заставить откатиться, Путин будет идти дальше. И не успокоится, пока либо демократический мир не сокрушит его, либо он не сокрушит этот мир", – акцентирует эксперт.

При этом, подчеркивает он, порции бреда в этот раз зашкаливали. Путин почему-то сделал отца Зеленского – фронтовиком, хоть тот родился после Второй мировой. Нес удивительную чушь о создании Украины. И так далее.

"Любой здравомыслящий человек, посмотрев это интервью, поймет – Путин невменяем. И вести с ним какие-то мирные переговоры нельзя. Более того — это опасно. Если идти по пути замирения, это может привести к катастрофическим последствиям для всей человеческой цивилизации. Потому что Путин сейчас — это бешеная собака. И, врываясь на геополитическое пространство мира, будет кусать, заражая бешенством, всех вокруг. И все неустойчивые режимы, глядя на то, что творит Россия, также начнут использовать силу. Со всеми вытекающими", – поясняет Виталий Кулик.

В этом смысле, считает он, данное интервью должно было бы отрезвить часть трампистов.

"Но, к сожалению, в связи с тем, что в США год выборов, интервью препарируют. И принесут к каждой "кротовой норе" в том виде, в каком это будет выгодно Трампу", – прогнозирует эксперт.

Он обращает внимание, что Карлсон заявил о готовности взять интервью и у Зеленского. Вопрос в том – как это сделать, отмечает Виталий Кулик.

"Если Такер готов приехать в Украину — это одно. Его тогда можно будет свозить в Бучу, в Харьков, который находится под постоянными обстрелами. Чтоб он посидел в убежищах, увидел разрушенные дома. Пообщался с теми, кто прошел подвалы оккупантов, увидел раненных гражданских. Если после такого вояжа дать ему интервью — это хорошая для нас история, – уверен эксперт. – Если же речь идет об интервью по скайпу, на подобное нам соглашаться не нужно".

Демократия проигрывает авторитаризму

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает появление данного интервью еще одним доказательством, что демократия проигрывает авторитаризму.

"Бесконтрольная свобода СМИ играет злую шутку с ведущими государствами, которые считаются основой, своеобразным хребтом и мозгами демократического мира", – подчеркивает эксперт.

По его словам, фактически Путин демонстрирует миру три вещи.

1. Чихал я на всех вас, с вашими ценностями, свободами, законами и т.д.

"Путин нарисовал себе параллельную вселенную, основанную на фальшивых представлениях об истории и международных отношениях, поверил в нее, и пытается навязывать всем окружающим", – отмечает Вадим Трюхан.

2. Я не остановлюсь. Мир возможен только на моих условиях. И я готов к их обсуждению. Детали можно согласовать, но мои завоевания нетронуты.

3. Я "идут на вы" (во множестве). На всех вас. Не будет по-моему – будете иметь проблемы. Все. Не остановлюсь ни перед чем.

Канцлер Германии Олаф Шольц в последнем интервью обещает не допустить всеми силами войны НАТО с Россией. Рвущийся вновь в Белый дом Дональд Трамп блокирует в США помощь Украине И тому подобное. Видя слабость Запада, Путин чувствует себя "великим и сильным". И такое положение вещей не может не вызывать беспокойства". "Впрочем, главная проблема даже не в том, как себя преподносит Путин или что он хочет. Ключевая угроза для Украины, Европы и даже всего демократического мира в том, что лидеры ЕС и НАТО до сих пор не готовы воспринять факт неизбежности глобальной войны с осью зла, которую цементирует так называемая Российская Федерация во главе с военным преступником номер один Путиным, – акцентирует эксперт. – Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане дезавирует позицию своего согражданина, начальника Генштаба Румынии Георгица Влада, заявившего необходимости готовиться к возможному распространению российской агрессии за пределы Украины

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