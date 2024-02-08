В час ночи 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Карлсон сообщил в сообщении в Instagram.



Интервью Карлсона с Путиным. Фото из открытых источников

7 февраля в Кремле подтвердили, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью с Владимиром Путиным. Это первое интервью Путина западному журналисту после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщил Такер Карлсон в Instagram, интервью с Путиным опубликуют в четверг в 18:00 в США, что означает, что в Украине оно выйдет в час ночи 9 ноября.

Сам Карлсон объяснил цель интервью с Путиным тем, что "американцы не проинформированы" в вопросе войны в Украине, поэтому он решил прилететь в Россию, чтобы поговорить с президентом РФ. По словам Такера, он приехал в Россию за свой счет и долго думал, брать ли интервью у Путина, ведь считал, что существуют "риски" от таких действий. Также Карлсон утверждает, что мейнстримовые медиа в США недостаточно информируют общественность о войне в Украине, которая меняет мир.

Такер Карлсон также заявил, что американские СМИ брали неоднократно интервью у президента Украины Владимира Зеленского, которые по его словам были "льстивые, направленные на ужесточение требований Зеленского, чтобы США активно участвовали в войне". Тогда как по словам Такера, никто с Путиным не говорил.

На такие заявления Карлсон отреагировали западные журналисты. В CNN заявили, что обращались к Путину еще с первых дней полномасштабного вторжения, а в BBC отметили, что несколько раз отправляли запрос президенту РФ, но получили отказ.

Напомним, что Такер Карлсон – это американский журналист, являющийся сторонником теории заговоров и известный пророссийскими взглядами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский ведущий обозвал Зеленского, намекнув на его еврейские корни.

Также "Комментарии" писали, что Такер Карлсон взял интервью у Трампа. В нем бывший американский президент призвал вывести США из войны в Украине.