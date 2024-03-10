Польша изменила свою позицию по вводу войск НАТО в Украину

После резонансного заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности в будущем отправить войска НАТО в Украину большинство союзников категорически отрицали такую идею, в том числе и Польша. Однако теперь глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил об изменении позиции по отправке войск в Украину.



Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

В ходе брифинга стран НАТО, который был запланирован в честь 25-летия членства Польши в альянсе, Радослав Сикорский отреагировал на предложение Макрона по отправке войск НАТО в Украину. По словам главы МИД Польши, такое заявление не является чем-то "немыслимым".

Сикорский отметил подобный случай в 1950-х годах во время Корейской войны, когда на помощь стране была выслана военная помощь по решению Совета безопасности ООН. Кроме того, Сикорский указал, что после вторжения в Украину на Генассамблее ООН 140 стран из 190 осудили российскую агрессию. По словам польского министра, это "не просто заявление для прессы, это создание правовой базы".

Глава МИД Польши добавил, что инициатива Макрона показывает, что Запад может ответить на действия Путина. Затем Сикорский подтвердил свои слова на официальной странице МИД Польши в соцсети X.

"Присутствие войск НАТО в Украине не неизбежно. Я ценю французскую инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что речь идет о том, чтобы Путин боялся нас, а не мы боялись Путина", — заявил Сикорский.

Таким образом, заявление Сикорского свидетельствует об изменении позиции Польши по вводу войск НАТО в Украину. Первой реакцией Польши на инициативу Макрона были слова премьер-министра Дональда Туска, который заявил, что "Польша не планирует вводить свои войска на территорию Украины". Кроме того, Туск назвал слова президента Франции спекулятивными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пять стран поддержали идею Макрона и заявили о возможности отправить свои войска в Украину.