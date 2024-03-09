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Эрдоган хочет мирный саммит по Украине, но есть одно условие

Эрдоган заявил, что Турция готова принимать мирный саммит, к которому будет привлечена Россия

сегодня, 08:35
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил свою страну площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским

Эрдоган хочет мирный саммит по Украине, но есть одно условие

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган расскахал, что во время разговора с украинским президентом искренне поделился с ним своими наблюдениями и соображениями относительно российско-украинской войны, и подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и установление устойчивого мира.

Эрдоган констатировал, что война "оказывает растущее негативное влияние" и выразил сожаление, что не был использован потенциал площадки для переговоров, которую Турция создала в марте 2022 года.

"С самого начала мы делали и делаем вклад для завершения войны на основе переговоров. Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена также и Россия", – сказал президент Турции.

Он добавил, что Анкара предлагает свою поддержку и для новых договоренностей между Украиной и РФ вроде Черноморской зерновой инициативы.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. Он высказался против. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

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