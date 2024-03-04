Появилась ли перспектива переговоров Украины и РФ: почему подымают этот вопрос

Происходит очередной всплеск разговоров о переговорах между Киевом и Москвой. После некоторой паузы, вновь активизировался Китай. То же самое касается Турции, откуда звучат миротворческие призывы. В то же время президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Путин грезит не о мире, а о бесконечной войне. О чем говорят новые танцы вокруг переговорной темы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

РФ нужен двухсторонний договорняк с украинской стороной

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поделился таким комментарием:

"Нет сомнений, что рашистам нужен перерыв для того, чтоб спустя какое-то время вновь начать войну. Уже с учетом прошлых ошибок. Более подготовленными. Затяжная война явно выматывает РФ. А тут еще и санкционное давление приносит свои плоды. Не так мощно, как хотелось бы нам, но — тем не менее...".

Президент Зеленский, напоминает эксперт, давно и бескомпромиссно стоит на позиции, согласно которой переговоры возможны только после выведения с нашей территории войск агрессора. Более того – подписал указ, согласно которому невозможны переговоры с террористом-Путиным.

"В одном из выступлений на Генассамблее ООН, кажется, в 2022-м, украинский лидер напомнил, что за время его президентской каденции состоялось под 90 раундов переговоров с РФ (тогда еще вокруг Минских соглашений). А закончилось всё вторжением и широкомасштабной войной", – акцентирует Антон Кучухидзе.

Он уверен, что пока российские оккупанты находятся на территории Украины, любые переговоры – лишь оттягивание времени Кремлем для нанесения нового, более подготовленного, удара.

"Мы восемь лет пытались договориться в Минском (Нормандском) формате, – отмечает эксперт. – Россия гарантировала, что не претендует на территории Украины (мол, только Крымнаш). А в результате пытается присоединить к себе еще часть наших территорий. О чем с ним говорить?!".

Следует также понимать, поясняет Антон Кучухидзе, что дипломатическая инициатива на нашей стороне. Президент Украины, его Офис, весь наш дипкорпус активно готовят Глобальный саммит мира. И это на фоне обвинения со стороны РФ, что Украина якобы не хочет мира. Мы же, напротив, всячески демонстрируем, что – хотим. Но мир этот должен быть на справедливых условиях, на принципах международного права.

"Более 80 стран готовы принять участие в саммите мира, который рождается не на пустом месте. Хронология событий идет с выступления Зеленского на G-19 в 2022 году, когда впервые была представлена наша формула мира. Затем она обговаривалась на ряде рабочих встреч политических советников и советников по вопросам безопасности лидеров государств (в Дании, Саудовской Аравии, на Мальте, в Швейцарии). Есть определенные наработки. Документ основан на принципах и нормах устава ООН (гарантирование территориальной целостности, суверенитета, отказ от войны как метода достижения политических результатов), так что спорить с ним сложно. И тут у Украины прагматическая, мощная позиция. Которой страна-агрессор пытается что-то противопоставить. Отсюда – те или иные тезисы, которые Москва пытается донести до остального мира через тот же Китай", – поясняет эксперт.

По его мнению, РФ нужен двухсторонний договорняк с украинской стороной, а не глобальные правила восстановления мира (в том числе с Украиной). Потому что – меньше ответственности, легче нарушить взятые на себя обязательства.

"Отсюда и активизация "миротворческих" предложений. Потому что Украина близка к промежуточному дипломатическому успеху", – констатирует Антон Кучухидзе.

Ни о каких значительных переговорах речи идти не может

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский подчеркивает, что война в Украине стала удобной темой для многих мировых политиков высшего эшелона. В том числе и тех, кто не имеет в ситуации прямого отношения.

"Возможность показать себя миротворцем, который способен решать глобальные конфликты и менять историю, выпадает в наше время не так часто. Поэтому нужно понимать, что не все заявления несут в себе что-то конструктивное. Иногда это просто слова, которые озвучиваются, в том числе для внутренней аудитории. А на самом деле за ними ничего нет – и никаких действий не планируется", – поясняет политолог.

Турция, напоминает он, уже была переговорной площадкой в 2022 году. Тогда это был реальный инструмент коммуникаций.

"Однако ситуация изменилась, – акцентирует Денис Гороховский. – И сегодня, учитывая позицию России, ни о каких значительных переговорах речи идти не может. Поэтому попытки повторить те переговоры со стороны Турции не приведут ни к какому результату".

Кому-то мир нужен, чтобы торговать, нам же – чтобы не умирать

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что Китай снова поднимает вопрос дипломатического урегулирования "конфликта", несмотря на то, что весь мир видел, как Путин в прямом эфире отдавал приказ о нарушении границ независимого государства.

"Китай четко понимает, что началом русской агрессии в отношении Украины является не 24 февраля 2024-го, а 20 февраля 2014 года. Кстати, такая же дата запечатлена на медали Минобороны РФ "За возвращение Крыма". То есть российско-украинская война в ХХІ веке длится уже 10 лет. И началась она с вторжения РФ в Крым, аннексии полуострова. А в 2022 году перешла в фазу полномасштабного вторжения России в Украину", – поясняет эксперт.

Возможно, продолжает она, Китай и дальше не обращал бы внимания на то, что творит путинская армия на Европейском континенте, если бы не падение экономики в КНР, отсутствие нормальной торговли со странами ЕС (из-за опасности и загрязнения минами акватории Черного моря), а также обязанностью цивилизованных стран ввести санкции против РФ. Именно поэтому Китай активизировал свою деятельность на ниве миротворчества, уверена Светлана Кушнир.

"И именно поэтому спецпредставитель КНР явно хочет преуспеть после турне Москва-Страсбург-Киев, – акцентирует она. – Китай, как и Турция, могут сейчас приложить усилия для исправления катастрофической ошибки, которая привела к трагедии украинского народа. Ибо полномасштабное вторжение РФ в 2022-м стало возможным из-за недостаточной реакции международного сообщества на гибридную агрессию, продолжавшуюся с 2014 года. Как бы это не цинично звучало, но кому-то мир нужен, чтобы торговать. Нам же – чтобы не умирать. И было бы хорошо, если бы Договор о гарантиях безопасности с Украиной подписали и Китай, и Турция, и США. Таким образом можно сдержать агрессора, наработать и имплементировать в национальной доктрине новый формат глобальной архитектуры мировой безопасности. Можно будет считать достижением участия Китая в Саммите мира в Швейцарии".

Пока же, констатирует эксперт, наблюдаем определенные "пляски" вокруг этой темы, что свидетельствует о кулуарных переговорах и торгах за мир.

"Думаю, вскоре предложения переговорщиков Китая и Турции будут обнародованы, – прогнозирует Светлана Кушнир. – Потому что четких пока не прозвучало. В любом случае, Украина останется на принципах международного права, основанных на уважении территориальной целостности и суверенитета, компенсации за агрессию. Крыть тут нечем".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия готова к переговорам: в США рассказали, зачем у Путина запускают подобную риторику.



