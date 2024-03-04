Какая главная цель Путина: Зеленский дал четкий ответ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении назвал главную цель российского диктатора Владимира Путина. По словам Зеленского, Путин хочет только войны и смерти, а все идеи мира он отвергает.



Владимир Зеленский назвал цель Путина. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский считает, что Путин стремится все уничтожать и именно это главная цель российского президента.

"Не хочет Путин никакого мира – он хочет только войны и смерти. Ему все равно, кого убивать. Главная цель – уничтожать", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор не остановится на территории Украины, а распространит свою военную агрессию и на другие государства.

"Сначала Украину и украинцев. А потом вас, уважаемые партнеры. Поэтому этот вопрос выживания — и не только Украины, — чтобы мир реагировал на российское зло и давил — давил бы в ответ", — говорит Владимир Зеленский.

Президент добавил, что в Европе ни одна страна не могла бы самостоятельно выдержать давление от такого зла, каким есть Россия во главе с Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, какой смысл российский диктатор Владимир Путин видит в войне в Украине. По словам Зеленского, любая пауза на войне в поставках вооружения от союзников Украины лишь вдохновляет президента России, ведь Путин считает, что становится все ближе, чтобы дожать Европу с целым миром. Кроме того, это позволит Путину расширить российскую агрессию за пределы Украины.

Также "Комментарии" писали, что военный эксперт и бывший работник разведки СБУ указал на золотое правило разведки, которое нарушил Путин.