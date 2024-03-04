Россия готова к переговорам: в США рассказали, зачем у Путина запускают подобную риторику

Путинский режим откровенно манипулирует предложенными Китаем и Турцией переговорными площадками для подрыва дальнейшей международной поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", в этом уверены американские эксперты Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что Китай и Турция продолжают создавать собственные переговорные платформы якобы для урегулирования ситуации в Украине, которыми Кремль пользуется для продвижения собственных информационных операций, направленных на то, чтобы препятствовать дальнейшей международной поддержке Украины.

Эксперты обращают внимание, что заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Ху встретились в Москве, чтобы обсудить желание Китая способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Галузин и Ли отметили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия России и без "учета интересов РФ в сфере безопасности". Также чиновники добавили, что западные и украинские "ультиматумы" и "диалоговые форматы" лишь "вредят перспективам урегулирования и не могут служить основой (урегулирования – ред.)".

В отчете добавляют: ожидается, что после встреч в России Ли посетит Украину и некоторые страны ЕС.

В отчете указывают, что российские официальные лица продолжают безосновательно обвинять Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров между Россией и Украиной, несмотря на многочисленные публичные российские заявления, свидетельствующие о том, что Россия не заинтересована в добросовестных мирных переговорах с Украиной.

ISW продолжает считать, что любые российские заявления о том, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попыткой имитировать заинтересованность, чтобы вызвать упреждающие уступки Запада в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности и возложить ответственность о переговорах на Украину и Запад.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему вновь активизировался переговорный кейс Украины и РФ: какой интерес Китая и Турции.



