Почему вновь активизировался переговорный кейс Украины и РФ: какой интерес Китая и Турции

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Кравцев Сергей
Представители Института изучения войны (ISW) отмечают, что Турция, а также Китай, похоже, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине. По мнению экспертов ISW, Кремль может использовать это для продвижения своих нарративов относительно переговоров (при этом желая вести их исключительно на своих условиях) и войны. Теме временем руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал понять, что наша страна не согласится на "замораживание" войны. О чем говорит активизация переговорного кейса? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает вполне закономерным, что те же Турция и Китай ищут возможность предстать в виде миротворцев. Только вот мотивация тут может быть разная.
При этом, продолжает она, Турция, являющаяся страной НАТО, четко декларирует важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины. Очень помогла нам с беспилотниками, мы запустили ряд совместных военно-технических проектов.
Что касается Китая, у него, по мнению аналитика, свои виды. Особенно на фоне ослабления мирового лидерства США, где многие вопросы, в том числе по поддержке Украины, стали заложниками избирательной кампании.
Эксперт также отмечает, что есть и другие страны, которые привлекаются к решению гуманитарных вопросам между Украиной и Россией (обмен пленными, к примеру). Те же Саудовская Аравия, ОАЭ. Страны, которые имеют более-менее налаженные отношения и с Западом, и с РФ.
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:
Понятно, продолжает эксперт, что для страны, которая сможет принять у себя Глобальный саммит мира, это будет большой плюс в геополитическую карму, повышение статуса.
Украина, считает он, в какой-то мере может воспользоваться тем, что стать такой площадкой хочет ряд стран. Потому мы акцентируем, что подобный саммит должен пройти на основе "формулы мира" президента Зеленского.
Заявление президента Турции Эрдогана, что его страна может снова стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией, выглядит как средство давления на Украину – по принуждению ее к признанию статус-кво. То есть, согласия (даже временного или закамуфлированного) относительно оккупации части территории. Так считает народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний.
"Так называемое "зерновое соглашение" стало тактической украинской ошибкой, ведь дало возможность не только властям Турции, но очевидно и политическим элитам других стран трактовать это как согласие Украины на какие-то договоренности со страной-оккупантом еще до вывода оккупационных войск, – поясняет эксперт. – В дальнейшем, с электоральным изменением политических элит в странах ЕС и НАТО (и особенно в США), такое давление может усиливаться".
По мнению Александра Дония, в этой ситуации Украине следует не только демонстрировать категорическое политическое невосприятие такой позиции (что делается), но и демонстрировать внутреннюю готовность к ведению долговременной войны (ориентировочно 15 лет) с фашистской Россией. А значит – восстановление валочного военно-промышленного комплекса, перезапуск внутренней демократии и т.п. (что либо не делается, либо делается неудовлетворительно).
"Для того чтобы удачно противостоять давлению относительно "принуждения к миру" Украины на де-факто российских условиях, нашей стране следует становиться внутренне сильной – и уменьшать внешнюю зависимость", – констатирует эксперт.
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