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Почему вновь активизировался переговорный кейс Украины и РФ: какой интерес Китая и Турции

Пока позиция России базируется на диктовании исключительно собственных условий, о старте переговорного процесса речи быть не может

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Представители Института изучения войны (ISW) отмечают, что Турция, а также Китай, похоже, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине. По мнению экспертов ISW, Кремль может использовать это для продвижения своих нарративов относительно переговоров (при этом желая вести их исключительно на своих условиях) и войныТеме временем руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал понять, что наша страна не согласится на "замораживание" войныО чем говорит активизация переговорного кейса? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Почему вновь активизировался переговорный кейс Украины и РФ: какой интерес Китая и Турции

Переговоры. Фото: из открытых источников

Глобальные переговоры о мире пока не может обеспечить ни одна страна

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает вполне закономерным, что те же Турция и Китай ищут возможность предстать в виде миротворцев. Только вот мотивация тут может быть разная.

"Турция традиционно участвует в переговорном процессе по ряду направлений. Это не переговоры о мире в целом (хоть президент Реджеп Эрдоган периодически предлагает и такие, повышая свою роль), но это темы обмена пленными, экспорта украинского зерна морем. И хоть Россия вышла летом 2023-го из зерновой сделки, Турция периодически пытается вернуться к этой теме. Тем более, что является мощным игроком в смысле контроля за проливами. Кроме того, между Румынией, Болгарией и Турцией подписано соглашение касательно послевоенного разминирования Черного моря", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает она, Турция, являющаяся страной НАТО, четко декларирует важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины. Очень помогла нам с беспилотниками, мы запустили ряд совместных военно-технических проектов.

"В то же время, Турция сотрудничает с РФ в экономическом плане, не ввела против нее санкции. И это позволяет ей выступать в качестве посредника между Киевом и Москвой, предлагать себя в качестве площадки для переговоров. Тем более, что в марте-2022 такие уже пытались провести в Стамбуле", – напоминает Олеся Яхно.

Что касается Китая, у него, по мнению аналитика, свои виды. Особенно на фоне ослабления мирового лидерства США, где многие вопросы, в том числе по поддержке Украины, стали заложниками избирательной кампании.

"Китай не может не воспользоваться ситуацией, чтоб попытаться выйти на первый планДругое дело – что в его миротворческих стремлениях конкретики очень малоИ говоря о том, что нужно прекращать войну, Пекин не говорит, как именно это можно сделать, – акцентирует Олеся Яхно. – Не говорит он и о выведении российских войск с территории Украины. Более того – пропустил ряд последних встреч, на которых обсуждалась украинская "формула мира". В то же время, Китай, похоже, сыграл важную роль в снижении ядерных рисков. И публично, и непублично он посылал сигналы о недопустимости игр с ядерным оружием, что периодически делает Кремль".

Эксперт также отмечает, что есть и другие страны, которые привлекаются к решению гуманитарных вопросам между Украиной и Россией (обмен пленными, к примеру). Те же Саудовская Аравия, ОАЭ. Страны, которые имеют более-менее налаженные отношения и с Западом, и с РФ.

"Если подытожить – глобальные переговоры о мире пока не может обеспечить ни одна страна. Просто потому, что Россия к ним не готова. Ее позиция – диктование исключительно собственных условий, что нас, понятно, не устраивает. Но чем больше стран будет говорить, что война – это плохо, тем лучше для нас. Важно чтоб еще и говорилось о том, что прекратить войну можно лишь справедливым миром", – констатирует Олеся Яхно.

Во главе любых переговоров должна стоять "формула мира" президента Зеленского

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

"Активизация переговорного кейса связана с тем, что появилось, по мнению ряда стран, определенное окно возможностей, чтоб площадка по мирному урегулированию заработала. Об этом, кстати, говорит и президент Украины Владимир Зеленский, надеясь провести весной Глобальный саммит мираЭто должна быть серьезная площадка на базе страны, способной модерировать подобные процессы. Среди таких чаще всего называется ШвейцарияНо нельзя исключать, что это будет и Турция. Либо, к примеру, Саудовская Аравия, где на днях побывал Зеленский".

Понятно, продолжает эксперт, что для страны, которая сможет принять у себя Глобальный саммит мира, это будет большой плюс в геополитическую карму, повышение статуса.

Украина, считает он, в какой-то мере может воспользоваться тем, что стать такой площадкой хочет ряд стран. Потому мы акцентируем, что подобный саммит должен пройти на основе "формулы мира" президента Зеленского.

"Там есть ряд четких пунктов, – напоминает Алексей Кущ. – И позитивно, что Турция в недавнем заявлении подчеркнула, что поддерживает нашу "формулу мира", суть которой – соблюдение международных норм права, территориальной целостности, суверенитета".

Украине следует становиться внутренне сильной – и уменьшать внешнюю зависимость

Заявление президента Турции Эрдогана, что его страна может снова стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией, выглядит как средство давления на Украину – по принуждению ее к признанию статус-кво. То есть, согласия (даже временного или закамуфлированного) относительно оккупации части территории. Так считает народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний.

"Так называемое "зерновое соглашение" стало тактической украинской ошибкой, ведь дало возможность не только властям Турции, но очевидно и политическим элитам других стран трактовать это как согласие Украины на какие-то договоренности со страной-оккупантом еще до вывода оккупационных войск, – поясняет эксперт. – В дальнейшем, с электоральным изменением политических элит в странах ЕС и НАТО (и особенно в США), такое давление может усиливаться".

По мнению Александра Дония, в этой ситуации Украине следует не только демонстрировать категорическое политическое невосприятие такой позиции (что делается), но и демонстрировать внутреннюю готовность к ведению долговременной войны (ориентировочно 15 лет) с фашистской Россией. А значит – восстановление валочного военно-промышленного комплекса, перезапуск внутренней демократии и т.п. (что либо не делается, либо делается неудовлетворительно).

"Для того чтобы удачно противостоять давлению относительно "принуждения к миру" Украины на де-факто российских условиях, нашей стране следует становиться внутренне сильной – и уменьшать внешнюю зависимость", – констатирует эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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