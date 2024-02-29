Почему вновь активизировался переговорный кейс Украины и РФ: какой интерес Китая и Турции

Представители Института изучения войны (ISW) отмечают, что Турция, а также Китай, похоже, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине. По мнению экспертов ISW, Кремль может использовать это для продвижения своих нарративов относительно переговоров (при этом желая вести их исключительно на своих условиях) и войны. Теме временем руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал понять, что наша страна не согласится на "замораживание" войны. О чем говорит активизация переговорного кейса? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Глобальные переговоры о мире пока не может обеспечить ни одна страна

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает вполне закономерным, что те же Турция и Китай ищут возможность предстать в виде миротворцев. Только вот мотивация тут может быть разная.

"Турция традиционно участвует в переговорном процессе по ряду направлений. Это не переговоры о мире в целом (хоть президент Реджеп Эрдоган периодически предлагает и такие, повышая свою роль), но это темы обмена пленными, экспорта украинского зерна морем. И хоть Россия вышла летом 2023-го из зерновой сделки, Турция периодически пытается вернуться к этой теме. Тем более, что является мощным игроком в смысле контроля за проливами. Кроме того, между Румынией, Болгарией и Турцией подписано соглашение касательно послевоенного разминирования Черного моря", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает она, Турция, являющаяся страной НАТО, четко декларирует важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины. Очень помогла нам с беспилотниками, мы запустили ряд совместных военно-технических проектов.

"В то же время, Турция сотрудничает с РФ в экономическом плане, не ввела против нее санкции. И это позволяет ей выступать в качестве посредника между Киевом и Москвой, предлагать себя в качестве площадки для переговоров. Тем более, что в марте-2022 такие уже пытались провести в Стамбуле", – напоминает Олеся Яхно.

Что касается Китая, у него, по мнению аналитика, свои виды. Особенно на фоне ослабления мирового лидерства США, где многие вопросы, в том числе по поддержке Украины, стали заложниками избирательной кампании.

Другое дело – что в его миротворческих стремлениях конкретики очень мало И говоря о том, что нужно прекращать войну, Пекин не говорит, как именно это можно сделать, – акцентирует Олеся Яхно. – Не говорит он и о выведении российских войск с территории Украины. Более того – пропустил ряд последних встреч, на которых обсуждалась украинская "формула мира". В то же время, Китай, похоже, сыграл важную роль в снижении ядерных рисков. И публично, и непублично он посылал сигналы о недопустимости игр с ядерным оружием, что периодически делает Кремль ". "Китай не может не воспользоваться ситуацией, чтоб попытаться выйти на первый план

Эксперт также отмечает, что есть и другие страны, которые привлекаются к решению гуманитарных вопросам между Украиной и Россией (обмен пленными, к примеру). Те же Саудовская Аравия, ОАЭ. Страны, которые имеют более-менее налаженные отношения и с Западом, и с РФ.

"Если подытожить – глобальные переговоры о мире пока не может обеспечить ни одна страна. Просто потому, что Россия к ним не готова. Ее позиция – диктование исключительно собственных условий, что нас, понятно, не устраивает. Но чем больше стран будет говорить, что война – это плохо, тем лучше для нас. Важно чтоб еще и говорилось о том, что прекратить войну можно лишь справедливым миром", – констатирует Олеся Яхно.

Во главе любых переговоров должна стоять "формула мира" президента Зеленского

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

Это должна быть серьезная площадка на базе страны, способной модерировать подобные процессы. Среди таких чаще всего называется Швейцария Но нельзя исключать, что это будет и Турция. Либо, к примеру, Саудовская Аравия, где на днях побывал Зеленский". "Активизация переговорного кейса связана с тем, что появилось, по мнению ряда стран, определенное окно возможностей, чтоб площадка по мирному урегулированию заработала. Об этом, кстати, говорит и президент Украины Владимир Зеленский, надеясь провести весной Глобальный саммит мира

Понятно, продолжает эксперт, что для страны, которая сможет принять у себя Глобальный саммит мира, это будет большой плюс в геополитическую карму, повышение статуса.

Украина, считает он, в какой-то мере может воспользоваться тем, что стать такой площадкой хочет ряд стран. Потому мы акцентируем, что подобный саммит должен пройти на основе "формулы мира" президента Зеленского.

"Там есть ряд четких пунктов, – напоминает Алексей Кущ. – И позитивно, что Турция в недавнем заявлении подчеркнула, что поддерживает нашу "формулу мира", суть которой – соблюдение международных норм права, территориальной целостности, суверенитета ".

Украине следует становиться внутренне сильной – и уменьшать внешнюю зависимость

Заявление президента Турции Эрдогана, что его страна может снова стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией, выглядит как средство давления на Украину – по принуждению ее к признанию статус-кво. То есть, согласия (даже временного или закамуфлированного) относительно оккупации части территории. Так считает народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний.

"Так называемое "зерновое соглашение" стало тактической украинской ошибкой, ведь дало возможность не только властям Турции, но очевидно и политическим элитам других стран трактовать это как согласие Украины на какие-то договоренности со страной-оккупантом еще до вывода оккупационных войск, – поясняет эксперт. – В дальнейшем, с электоральным изменением политических элит в странах ЕС и НАТО (и особенно в США), такое давление может усиливаться".

По мнению Александра Дония, в этой ситуации Украине следует не только демонстрировать категорическое политическое невосприятие такой позиции (что делается), но и демонстрировать внутреннюю готовность к ведению долговременной войны (ориентировочно 15 лет) с фашистской Россией. А значит – восстановление валочного военно-промышленного комплекса, перезапуск внутренней демократии и т.п. (что либо не делается, либо делается неудовлетворительно).

"Для того чтобы удачно противостоять давлению относительно "принуждения к миру" Украины на де-факто российских условиях, нашей стране следует становиться внутренне сильной – и уменьшать внешнюю зависимость", – констатирует эксперт.

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