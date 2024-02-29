logo

BTC/USD

61981.84

ETH/USD

3428.94

LTC/USD

83.09

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Есть ли вариант, что Украина согласится на "замораживание" войны: Буданов дал прямой ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть ли вариант, что Украина согласится на "замораживание" войны: Буданов дал прямой ответ

Кирилл Буданов заявил, что россияне были бы очень рады заморозить войну – этого никогда не будет

сегодня, 08:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

"Замораживание" войны с Россией будет означать признание оккупации украинских территорий. Поэтому Украина никогда не пойдет на такой шаг. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CBC News сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Есть ли вариант, что Украина согласится на "замораживание" войны: Буданов дал прямой ответ

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный разведчик страны отметил, страна-агрессор была бы очень рада заморозить все так, как есть сейчас, заставив Украину "признать захваченную территорию как российскую".

"В этом случае они бы праздновали победу. Этого никогда не произойдет", – подчеркнул Кирилл Буданов.

В то же время глава ГУР Минобороны признал, что Россия как-то смогла получить тайную информацию о планах Украины по контрнаступлению.

"Я не скажу больше президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны России. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", – добавил Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что с большой вероятностью Турция и Китай разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине, которые Кремль может использовать для продвижения своих нарративов относительно переговоров и войны. 

Также издание "Комментарии" сообщало – тема возможных переговоров между Украиной и Россией часто всплывала в конце прошлого года в медиапространстве. Нет сомнений, что об этом будут говорить и в новом году. Уже говорят. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что даже вероятный "уход" из Кремля российского диктатора Владимира Путина не является основанием для начала переговоров. Лишь – вывод российских войск со всей территории Украины в международно признанных границах. Есть ли вероятность, что в 2024-м созреют условия, которые сделают переговоры Киева с Москвой возможными? Какие есть сценарии развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости