Есть ли вариант, что Украина согласится на "замораживание" войны: Буданов дал прямой ответ

"Замораживание" войны с Россией будет означать признание оккупации украинских территорий. Поэтому Украина никогда не пойдет на такой шаг. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CBC News сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный разведчик страны отметил, страна-агрессор была бы очень рада заморозить все так, как есть сейчас, заставив Украину "признать захваченную территорию как российскую".

"В этом случае они бы праздновали победу. Этого никогда не произойдет", – подчеркнул Кирилл Буданов.

В то же время глава ГУР Минобороны признал, что Россия как-то смогла получить тайную информацию о планах Украины по контрнаступлению.

"Я не скажу больше президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны России. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", – добавил Кирилл Буданов.

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