В ISW назвали две страны, которые создают переговорные платформы по войне в Украине

С большой вероятностью Турция и Китай разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине, которые Кремль может использовать для продвижения своих нарративов относительно переговоров и войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Россия ранее активно использовала в своей пропаганде подход Китая к расплывчатому политическому мирному плану для Украины.

Ранее в МИД Китая заявили, что специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, РФ и несколько стран Европы для решения военного "конфликта". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, 28 февраля заявил, что Анкара готова предоставить России и Украине еще одну платформу для переговоров.

В ISW допускают, что Кремль, скорее всего, превратит эти предложенные платформы в информационное оружие, чтобы продвигать идею о том, что Украина является стороной, которая отказывается от переговоров. Эксперты ISW продолжают считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и не заинтересован в прекращении войны на каких-либо условиях, кроме четко сформулированных РФ.

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Такэе издание "Комментарии" сообщало - тема возможных переговоров между Украиной и Россией часто всплывала в конце прошлого года в медиапространстве. Нет сомнений, что об этом будут говорить и в новом году. Уже говорят. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что даже вероятный "уход" из Кремля российского диктатора Владимира Путина не является основанием для начала переговоров. Лишь – вывод российских войск со всей территории Украины в международно признанных границах. Есть ли вероятность, что в 2024-м созреют условия, которые сделают переговоры Киева с Москвой возможными? Какие есть сценарии развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.