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У Путина заявили, что готовы ехать на переговоры с Украиной: в какой стране они могут состояться

Кремль снова не против сесть за стол переговоров с Украиной в Турции, но окончательного решения пока еще нет

сегодня, 13:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что готов снова поехать на переговоры с представителями Украины в Турцию.

У Путина заявили, что готовы ехать на переговоры с Украиной: в какой стране они могут состояться

Переговоры. Фото: из открытых источников

Как пояснил Мединский в интервью каналу SHOT, он поедет на вероятные переговоры в Турцию, если получит соответствующее поручение от своего руководителя.                                                                   

"Дадут поручение – поедем", — весьма лаконично прокомментировал Владимир Мединский.

Интересно, что это заявление Владимира Мединского появилось после того, как президент Реджеп Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Юго-Восточная Европа — Украина" заявил, что Турция готова снова предоставить площадку для российско-украинских переговоров.

При это аналитики Института изучения войны сообщают, что Турция и Китай, вероятно, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине. Россия может использовать это для продвижения своих нарративов о переговорах с Украиной и войны, как раньше Кремль это делал, опираясь в пропаганде на подход КНР по расплывчатому мирному политическому плану для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема возможных переговоров между Украиной и Россией часто всплывала в конце прошлого года в медиапространстве. Есть ли вероятность, что в 2024-м созреют условия, которые сделают переговоры Киева с Москвой возможными? Какие есть сценарии развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/shot_shot/62974
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