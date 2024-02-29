У Путина заявили, что готовы ехать на переговоры с Украиной: в какой стране они могут состояться

Как передает портал "Комментарии", помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что готов снова поехать на переговоры с представителями Украины в Турцию.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Как пояснил Мединский в интервью каналу SHOT, он поедет на вероятные переговоры в Турцию, если получит соответствующее поручение от своего руководителя.

"Дадут поручение – поедем", — весьма лаконично прокомментировал Владимир Мединский.

Интересно, что это заявление Владимира Мединского появилось после того, как президент Реджеп Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Юго-Восточная Европа — Украина" заявил, что Турция готова снова предоставить площадку для российско-украинских переговоров.

При это аналитики Института изучения войны сообщают, что Турция и Китай, вероятно, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине. Россия может использовать это для продвижения своих нарративов о переговорах с Украиной и войны, как раньше Кремль это делал, опираясь в пропаганде на подход КНР по расплывчатому мирному политическому плану для Украины.

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