Способен ли Китай остановить войну в Украине: почему вновь продвигает мирный кейс

Китай возобновил активность по кейсу переговоров между Россией и Украиной. Спецпредставитель КНР Ли Хуэй побывал уже в Москве и Киеве. Уверяет, что провел "откровенные и дружественные" переговоры. Также Китай заявил о намерении собрать международную конференцию, на которой были бы рассмотрены различные варианты мирных планов для урегулирования "кризиса в Украине" (как КНР предпочитает называть российско-украинскую войну). О чем говорят подобные движения и заявления – к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Пекин может заставить Москву прекратить агрессию в течение 24 часов

Политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов акцентирует, что в последние дни мы видим резкую активизацию "мирных инициатив" по организации переговоров между Украиной и Россией.

"Вчера после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским такое предложение озвучил президент Турции Реджеп Эрдоган. Практически синхронно после переговоров в Москве и Киеве с "мирной инициативой" выступил спецпредставитель Китая Ли Хуэй. При том, что реальные союзники Украины, США и страны Евросоюза, ничего подобного в публичной плоскости не предлагают. Прекрасно понимая, что Украина не пойдет на сегодняшние условия РФ – "перемирие с учетом сложившихся на земле реалий". То есть, Киев не признает российскими оккупированные территории и будет за них бороться", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что Зеленский публично пояснил Эрдогану, что Украина поддержит большой мирный саммит разных государств, но без участия России. Что мы готовы вместе разрабатывать мирный план – и поставить Москву перед фактом. Или выполняет, или сталкивается с тотальным бойкотом.

"Что касается Китая, то при желании Пекин может заставить Москву прекратить агрессию в течение 24 часов. Просто заставить, не уговорить – рычагов для этого достаточно. Но китайские заявления носят ритуальный характер и никакого практического наполнения не имеют, – констатирует Кирилл Сазонов. – Просто потому, что именно Китай является главным выгодополучателем от российской агрессии. В условиях санкций КНР отлично зарабатывает на снабжении агрессора товарами и получает из РФ дешевые углеводороды. Плюс – постепенно осваивает российские территории, потому что сопротивление сейчас невозможно".

Так что, заключает эксперт, Пекин заинтересован в "продолжении кровавого банкета".

Важно, чтоб Китай принял участие в Глобальном саммите мира

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова обращает внимание, что спецпредставитель КНР посетил не только Киев и Москву, но и Европу. Были встречи с французами, немцами, поляками. Залетал он и в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе.

"Похоже, что Китай хочет застолбить за собой роль посредника, медиатора в урегулировании конфликта. Вопрос в том, что он может предложить – и готова ли та же РФ выполнять договоренности в принципе. Даже, если поручителем их выполнения выступит Пекин", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает она, важно понимать, что Украина постоянно коммуницирует с Китаем. Так, недавно прошла встреча глав наших МИД на полях Мюнхенской безопасностной конференции.

"Китай для Украины – важный стратегический, торговый партнер. Нам следует развивать, расширять отношения", – уверена Александра Решмедилова.

По ее мнению, важно, чтоб Китай принял участие в Глобальном саммите мира, который планируется провести в Швейцарии. К сожалению, представители КНР не всегда присутствуют на площадках, которые инициирует Украина.

"Уверена, что КНР уделит внимание послевоенному восстановлению нашей страны, разминированию украинской территории. Захочет Пекин и стабилизировать свои отношения с Европой, – считает политолог. – В том числе об этом свидетельствует широкая палитра визитов Ли Хуэя".

От Китая видим лишь маневры

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает следующим образом:

"Если бы Китай на самом деле хотел мира, он бы сделал это достаточно быстро. К примеру, прекратив покупать российскую нефть. После чего экономика страны-агрессора не имела бы средств на долгую войну".

Однако, констатирует он, интерес КНР не в том, что война быстро закончилась победой Украины и Западного мира. Китаю интереснее, чтоб в российско-украинской войне выиграл Китай, поясняет Сергей Таран. А для этого ему нужно ослабление РФ, что делает ее абсолютно зависимой от КНР. Плюс – демонстрация того, что Запад неспособен выиграть в данном противостоянии.

"Именно поэтому Китай, с одной стороны, покупает энергоресурсы страны-агрессора, позволяя той продолжать войну. С другой – пытается выступить миротворцем, демонстрируя, что, в отличие от Запада, имеет более радикальную мирную позицию. Но это лишь маневры. Не думаю, что они приведут к каким-то существенным подвижкам", – признался эксперт.

А пока, отмечает он, со стороны КНР мы слышим лишь декларации, без реальных шагов во имя мира, зато с поддержкой российской экономики, без присоединения к санкциям, без координации своих усилий с Западом.

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