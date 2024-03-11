logo

BTC/USD

71537.22

ETH/USD

4001.67

LTC/USD

93.36

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина установила четыре рекорда по количеству уничтоженной российской техники за неделю
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина установила четыре рекорда по количеству уничтоженной российской техники за неделю

Украинские бойцы провели мощную неделю и смогли уничтожить рекордное количество военной техники РФ в нескольких категориях.

сегодня, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

ВСУ продолжает уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Согласно данным Генштаба, за прошедшую неделю украинским бойцам удалось установить сразу четыре рекорда по уничтоженной российской технике на войне.

Украина установила четыре рекорда по количеству уничтоженной российской техники за неделю

Уничтожена российская военная техника. Фото из открытых источников

Как показывает ресурс Russian-casualties, который подсчитывает потери россиян за неделю на основе данных Генштаба, оказалось, что в период с 4 по 10 марта украинские бойцы смогли установить рекорды по количеству уничтоженной российской техники в четырех категориях.

  • Артиллерийские системы – 289;
  • БПЛА – 76;
  • Автомобильная техника – 129;
  • Специальная техника – 16.

В категории артсистемы среднее значение уничтоженной техники с начала войны составляет 99 единиц в неделю. Однако в последнюю неделю ВСУ уничтожили почти в три раза больше – 289 единиц. Среднее значение при БПЛА – 76 единиц, а с 4 по 10 марта украинские бойцы уничтожили около 300 российских дронов. По автотехнике среднее значение 129 единиц, а по спецтехнике – 16, в то время как рекордные показатели на этой неделе составляют 452 и 65 соответственно.

Напомним, что по данным Генштаба за время войны в Украине, Россия потеряла 424 980 единиц личного состава. Почти 7 тыс. танков, 10 499 артсистем, 8141 БПЛА, 1382 единицы автомобильной техники, 1686 единиц специальной техники и еще тысячи единиц другой военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный отреагировал на идею премий за уничтоженную российскую технику.

Также "Комментарии" писали, что российская бронированная машина пехоты превратилась в пыль после удара украинского дрона. Мощная детонация попала на видео.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://russian-casualties.in.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости