Украина установила четыре рекорда по количеству уничтоженной российской техники за неделю

ВСУ продолжает уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Согласно данным Генштаба, за прошедшую неделю украинским бойцам удалось установить сразу четыре рекорда по уничтоженной российской технике на войне.



Уничтожена российская военная техника. Фото из открытых источников

Как показывает ресурс Russian-casualties, который подсчитывает потери россиян за неделю на основе данных Генштаба, оказалось, что в период с 4 по 10 марта украинские бойцы смогли установить рекорды по количеству уничтоженной российской техники в четырех категориях.

Артиллерийские системы – 289;

БПЛА – 76;

Автомобильная техника – 129;

Специальная техника – 16.

В категории артсистемы среднее значение уничтоженной техники с начала войны составляет 99 единиц в неделю. Однако в последнюю неделю ВСУ уничтожили почти в три раза больше – 289 единиц. Среднее значение при БПЛА – 76 единиц, а с 4 по 10 марта украинские бойцы уничтожили около 300 российских дронов. По автотехнике среднее значение 129 единиц, а по спецтехнике – 16, в то время как рекордные показатели на этой неделе составляют 452 и 65 соответственно.

Напомним, что по данным Генштаба за время войны в Украине, Россия потеряла 424 980 единиц личного состава. Почти 7 тыс. танков, 10 499 артсистем, 8141 БПЛА, 1382 единицы автомобильной техники, 1686 единиц специальной техники и еще тысячи единиц другой военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный отреагировал на идею премий за уничтоженную российскую технику.

Также "Комментарии" писали, что российская бронированная машина пехоты превратилась в пыль после удара украинского дрона. Мощная детонация попала на видео.