На территории страны фиксируется сложная ситуация с распространением коронавирусного заболевания на Западе. В частности, во Львовской области количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов сказал журналистам под зданием парламента, передает РБК-Украина.

Степанов назвал регионы, которые могут попасть в "красную" зону карантина - фото из открытых источников

Министр отметил, что в Ивано-Франковской области ситуация улучшилась.

"У нас сложная ситуация в западных областях. Во Львовской области начался рост (COVID-случаев, — ред.). В том числе в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть по одному из показателей. То есть все те области, которые находятся в "оранжевой" зоне", — ответил он на вопрос о том, какие области на грани попадания в "красную" зону.

Источник отмечает, на данный момент в "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Напомним, что ранее эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие ошибки стоит учесть, если правительство примет решение ввести локдаун на всей территории страны. Специалисты считают, что уместнее выделить главные зоны риска — "рассадники" инфицирования. На данный момент (в отличие от карантина весны 2020 года) такие исследования уже есть. Эти виды деятельности надо либо ограничить, либо жестко контролировать. Не следует полностью блокировать торговлю или транспорт, но надо строго требовать соблюдения санитарных норм. Во-вторых, нужно методологически вооружить важных "игроков" противоэпидемических действий. Прежде всего, это территориальные общины, общественные структуры, которые работают в этой сфере (в т.ч. волонтеры), органы социальной помощи и тому подобное. Они должны иметь четкие протоколы от Минздрава: что делать, в каких случаях, какие требования соблюдать и в какой приоритетности, если на всё сразу ресурсов не хватает.

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