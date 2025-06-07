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Что происходит с обменом: Украина отреагировала на упреки РФ

В Координационном штабе разъяснили ситуацию

сегодня, 15:40
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Кравцев Сергей

Российские заявления по обмену военнопленными и телами погибших не соответствуют действительности. Москва в традиционной для себя манере затягивает процесс и ведет нечестные игры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Что происходит с обменом: Украина отреагировала на упреки РФ

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

"Сегодняшние заявления российской стороны, не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел. В течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух — направлениях репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных", — заявил в Коордштабе.

Отмечается, что Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии со стамбульскими договоренностями, но списки, которые составили россияне, не соответствуют согласованному подходу. Поэтому, по данным Коордштаба, Украина предоставила соответствующие комментарии и ждет ответных действий от РФ.

Что касается репатриации тел, то между Украиной и РФ в самом деле была достигнута договоренность об обмене, но дата реализации этой договоренности не была согласована. Вместо последовательного выполнения оговоренного алгоритма, Россия прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса, отметили в Коордштабе.

"К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках договоренностей", — заявили в Коордштабе.

Там также призвали Россию прекратить грязные игры, вернуться к конструктивной работе и четко выполнить договоренности в ближайшие дни.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она "неожиданно перенесла" как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными.



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Источник: https://t.me/Koord_shtab/12959
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