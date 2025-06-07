Срыв обмена пленными и телами погибших: что заявили в РФ

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она "неожиданно перенесла" как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными. Слова русского чиновника передают русские пропагандистские СМИ.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Владимир Мединский заявил, что Украина получила первый список из 640 военнопленных, которых Россия классифицирует как раненые, тяжелобольные и молодежь, — с целью начать обмен.

В то же время, главный переговорщик РФ обвинил украинскую сторону в том, что она "неожиданно перенесла" как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными на "неопределенный срок". Он также призвал Киев "немедленно выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле".

Помощник главы Кремля также заявил, что Россия уже доставила в район обмена первую партию из 1212 тел украинских военных в рефрижераторах.

"РФ призывает Украину забрать тела 6 000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли по-человечески отдать их земли", – отметил Владимир Мединский.

Читайте на портале "Комментарии" — в ходе второго раунда переговоров, которые украинская и российская делегации провели в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.

В то время президент Владимир Зеленский анонсировал, что обмен военнопленными Украина и Россия проведут 7-8 июня.

"Сегодня наши группы провели консультации по обменам. Российская сторона передала информацию, что в эти выходные сможет передать — в субботу и воскресенье — 500 человек, наших военных, из той 1000, о которой мы договорились", — отметил президент.

При этом, по словам Зеленского, Украина в то время так и не получила от России списков на обмен. Глава страны отметил, что в этот раз российская сторона пообещала, что заранее информируют о тех, кого обменивают. Зеленский подчеркнул, что для Украины это важно. При этом отметил, что списки, несмотря на обещания, снова не получили — Россия находит снова какие-то причины.



