РФ хочет "переиграть" стамбульские договоренности: в Минобороны сделали заявление

Официальный Киев призывает российскую сторону не создавать искусственных преград и не распространять ложь о процессе обмена пленных и возвращения тел погибших военных. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве отметили, россияне в Стамбуле дали четкие гарантии и обещания – провести обмен тяжелораненых, раненых и младших 25 лет пленных и начать поэтапную репатриацию тел погибших.

"Украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум. Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы", — заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что достигнутые договоренности должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций.

Отметим, ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что российские заявления по обмену военнопленными и телами погибших не соответствуют действительности. Москва в традиционной для себя манере затягивает процесс и ведет нечестные игры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении.

"Сегодняшние заявления российской стороны, не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел. В течение последней недели команды с обеих сторон вели работу в двух – направлениях репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных", — заявил в Коордштабе.