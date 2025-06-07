РФ хочет "переиграть" стамбульские договоренности: в Минобороны сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официальный Киев призывает российскую сторону не создавать искусственных преград и не распространять ложь о процессе обмена пленных и возвращения тел погибших военных. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.
Обмен пленными. Фото: из открытых источников
В оборонном ведомстве отметили, россияне в Стамбуле дали четкие гарантии и обещания – провести обмен тяжелораненых, раненых и младших 25 лет пленных и начать поэтапную репатриацию тел погибших.
В оборонном ведомстве добавили, что достигнутые договоренности должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций.
Отметим, ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что российские заявления по обмену военнопленными и телами погибших не соответствуют действительности. Москва в традиционной для себя манере затягивает процесс и ведет нечестные игры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении.
Новости