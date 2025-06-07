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Уникальное видео: СБУ впервые показала путь FPV-дрона от вылета до поражения самолета

СБУ обнародовала новое видео со спецоперации "Паутина", на котором зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов с момента старта с крыши модульного дома

сегодня, 16:50
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Кравцев Сергей








Служба безопасности Украины показала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина".

Уникальное видео: СБУ впервые показала путь FPV-дрона от вылета до поражения самолета

Операция Паутина. Фото: из открытых источников

На записи, обнародованном на официальных ресурсах СБУ, запечатлен полный путь одного из FPV-дронов: от момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно попадает на территорию аэропорта, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский, комментируя операцию СБУ "Паутина", в результате которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, заверил, что спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не применяли оборудование со складов союзников. Свое заявление украинский лидер сделал в интервью "ABC News".

"Я очень хотел использовать только то, что мы производим. Это разграничение было абсолютно четким", – высказался президент. 

Владимир Зеленский отметил, что водители в РФ не знали, что мобильные домики и другие контейнеры, которые они перевозили, были оснащены дронами.   

Также издание "Комментарии" сообщало – журналист и публицист Виталий Портников считает, что операция "Паутина", в ходе которой был нанесен удар по стратегическим бомбардировщикам РФ, имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто потери российской авиации. По его словам, Кремль получил куда более серьезный удар по своей системе безопасности.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=heUNBIY49Jo
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