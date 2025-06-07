Этим летом главными целями российского диктатора Владимира Путина остаются центральный участок восточного фронта. Однако российские команды решили разыграть карту с наступлением на северной границе Украины, где пока российским войскам уверенно удается продвигаться вперед. Они постепенно захватывают небольшие села Сумской области, расположенные недалеко от границы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание Independent.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Журналисты считают, что во время летнего наступления военные командиры России надеются на прорыв фронта, особенно в Донбассе.

Авторы публикации отмечают, что время наступления выбрано не случайно. Россияне решили воспользоваться летом, понимая, что маскировка зелеными листьями будет очень кстати. Кроме того, РФ в течение зимы укрепляла личный состав, устраняла технические недостатки, совершенствовала тактику и повышала эффективность своих беспилотников.

Россия явно переориентировала свои основные усилия на постоянную дестабилизацию Украины. Оккупанты возобновили свои атаки вокруг Покровска и Константиновки на восточном фронте. Цель – попытаться оцепить украинские войска и перерезать пути поставки в Краматорск, административный центр Донецкой области, который находится под контролем Украины", — отмечают в Independent.

При этом авторы публикации отмечают, что Владимир Путин, возможно, и отказался от смены власти в Украине, но хочет захватить все территории, незаконно аннексированные Россией – Запорожье, Херсон, Луганск и Донецк, а также сохранить Крым. Если ему это удастся, он может убедить европейских лидеров, что мир по линиям, определенным Кремлем, является наименее плохим результатом.

Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на активизацию на разных участках фронта, российские войска пока не начали активное летнее наступление. Ситуация на фронте остается стабильной без значительных обострений. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов .



