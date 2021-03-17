Весенний локдаун 2021: как предотвратить всплеск заболевания

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил внедрение жесткого карантина в Украине. Об этом же говорил и врач-инфекционист Федор Лапий. Какие прошлые ошибки важно учесть, если власть всё же пойдет на этот шаг? Своим мнением по этому поводу с порталом "Комментарии" поделились украинские эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Всеобщий локдаун жестко бьет по экономике"

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило обращает внимание на опыт большинства стран мира, который показывает — всеобщий локдаун не ограждает от следующих всплесков заболевания, зато жестко бьет по экономике.

"Поэтому, во-первых, уместнее выделить главные зоны риска — "рассадники" инфицирования. На данный момент (в отличие от карантина весны-2020) такие исследования уже есть и доступны. Эти виды деятельности надо либо ограничить, либо жестко контролировать. Не следует полностью блокировать торговлю или транспорт, но надо строго требовать соблюдения санитарных норм", — подчеркивает Ярослав Жалило. — Во-вторых, нужно методологически вооружить важных "игроков" противоэпидемических действий. Прежде всего — это территориальные общины, общественные структуры, которые работают в этой сфере (в т.ч. волонтеры), органы социальной помощи и тому подобное. Они должны иметь четкие протоколы от Минздрава: что делать, в каких случаях, какие требования соблюдать, и в какой приоритетности, если на всё сразу ресурсов не хватает".

Под эти требования, отмечает эксперт, следует предоставлять финансирование из бюджета.

"В-третьих, поскольку всё равно жесткого соблюдения карантина достичь не удастся, правительству нужно срочно обеспечить увеличение количества госпитальных мест, их оснащение исходя из специфики болезни (кислородные концентраторы и средства защиты), расширение возможностей тестирования и вакцинации. Тогда карантин в полной мере будет использован для тушения пандемического "пожара", а не как очередная передышка, — уверен Ярослав Жалило. – И четвертое — доступные системы социальной поддержки для тех, кто из-за ограничений потерял источники дохода (включая ФЛП), а также для лиц из групп риска (пожилые люди и с хроническими болезнями)".

"Важно донести к предприятиям организациям правила работы в этот период"

Исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павел Григораш подчеркивает: "Важно понимать, что даже если будет введен жесткий карантин, это не повлияет на работу аэропортов. То есть, все желающие выехать из Украины по делам, на лечение или на отдых смогут это сделать. Предыдущие локдауны тому подтверждение".

Что же касается ошибок, то, по мнению директора УАТА, важно донести к предприятиям и организациям правила работы в этот период.

"Например, во время постновогоднего локдауна не было ограничений на работу офисов туристических компаний. Тем не менее, были факты составления протоколов на предпринимателей за такую работу даже в отсутствие посетителей, — рассказывает Павел Григораш. — Госагентство по туризму на словах говорит, что работать можно, но разъяснения от МОЗ нет до сих пор. Тем временем предприниматели готовятся к судам и штрафам в 17 000 грн".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине новый антирекорд смертности от коронавируса: зафиксирован максимум смертей с начала пандемии.

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