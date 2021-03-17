В Украине новый антирекорд смертности от коронавируса: зафиксирован максимум смертей с начала пандемии

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 289 случаев смерти от коронавирусного заболевания. Это максимальное значение летальных случаев с начала пандемии на территории страны. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на данные пресс-службы СНБО.

В Украине новый антирекорд смертности от коронавируса - фото из открытых источников

Сообщается, что ранее максимальным количеством смертей за сутки было 285. Его подтвердили 11 декабря прошлого года.

По данным источника, всего за прошедшие сутки было обнаружено 11 833 новых случая заражения. Наибольшее количество фиксируется в столице, Львовской и Одесской областях.

Напомним, что в Украине могут ввести еще один локдаун. Об этом сообщил врач-инфекционист Федор Лапий. Жесткий карантин могут ввести в связи с ухудшением эпидемической ситуации. В Украине увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса. Только за вчерашний день было зафиксировано 9 642 новых случаев болезни. За весь период пандемии коронавируса заболели 1,52 миллиона украинцев. Инфекционист считает, что решения о введении локдауна будут приниматься быстро. По словам специалиста, именно следующая неделя станет показательной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 15 марта, о диагностированном у себя коронавирусе сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Болезнь не обошла его стороной даже несмотря на предварительную вакцинацию индийским препаратом Covishield. При этом сам представитель Минздрава значительной проблемы в ситуации не видит. По его словам, в этот период вакцина от коронавируса только начала формировать иммунитет против болезни, не успев помочь выработать достаточное количество антител.













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