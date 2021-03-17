В Украине могут ввести новый локдаун - инфекционист

В Украине могут ввести еще один локдаун. Об этом сообщил врач-инфекционист Федор Лапий эфире 24 канала.

Карантин в Украине: власть снова может ввести локдаун. Фото: sup.org.ua

Жесткий карантин могут ввести в связи с ухудшением эпидемической ситуации. В Украине увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса. Только за вчерашний день было зафиксировано 9 642 новых случаев болезни. За весь период пандемии коронавируса заболели 1,52 миллиона украинцев.

Кроме того, сам Федор Лапий поддерживает введение локдауна, поскольку карантин сможет нормализовать ситуацию, уменьшить количество инфицированных, а также облегчить нагрузку на медицинскую систему.

Инфекционист считает, что решения о введении локдауна будут приниматься быстро. По словам специалиста, именно следующая неделя станет показательной.

"Возможно, к концу недели решение будет принято", — предполагает Федор Лапий.

Напомним, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко подцепил коронавирус после вакцинации. При этом сам представитель Минздрава значительной проблемы в ситуации не видит. По словам Ляшко, вакцина от коронавируса только начала формировать иммунитет против болезни, не успев выработать достаточное количество антител. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, как больному коронавирусом не разориться на лечении. Полезные советы можно прочитать здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине обновился список лиц, которые могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди. Какие категории населения вошли в приоритетный список, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!