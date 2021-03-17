В Украине могут ввести новый локдаун - инфекционист

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Кириєнко Анна
В Украине могут ввести еще один локдаун. Об этом сообщил врач-инфекционист Федор Лапий эфире 24 канала.
Карантин в Украине: власть снова может ввести локдаун. Фото: sup.org.ua
Жесткий карантин могут ввести в связи с ухудшением эпидемической ситуации. В Украине увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса. Только за вчерашний день было зафиксировано 9 642 новых случаев болезни. За весь период пандемии коронавируса заболели 1,52 миллиона украинцев.
Кроме того, сам Федор Лапий поддерживает введение локдауна, поскольку карантин сможет нормализовать ситуацию, уменьшить количество инфицированных, а также облегчить нагрузку на медицинскую систему.
Инфекционист считает, что решения о введении локдауна будут приниматься быстро. По словам специалиста, именно следующая неделя станет показательной.
Напомним, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко подцепил коронавирус после вакцинации. При этом сам представитель Минздрава значительной проблемы в ситуации не видит. По словам Ляшко, вакцина от коронавируса только начала формировать иммунитет против болезни, не успев выработать достаточное количество антител. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.
Ранее сообщалось, как больному коронавирусом не разориться на лечении. Полезные советы можно прочитать здесь.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине обновился список лиц, которые могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди. Какие категории населения вошли в приоритетный список, читайте в нашем материале.
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