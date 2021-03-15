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Главная Новости Общество медицина Главный санврач Ляшко подцепил коронавирус после вакцинации — подробности
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Главный санврач Ляшко подцепил коронавирус после вакцинации — подробности

Сам чиновник «зрады» в своей болезни видит

сегодня, 17:41
Автор:

Вечканова Елена

Сегодня, 15 марта, о диагностирован у себя коронавирус сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко. Болезнь не обошла его стороной даже несмотря на предварительную вакцинацию индийским препаратом Covishield. При этом сам представитель Минздрава значительной проблемы в ситуации не видит.

Главный санврач Ляшко подцепил коронавирус после вакцинации — подробности

Ляшко подхватил коронавирус после вакцинации. Фото: Черновицкая ОГА

Как объясняет Ляшко, устойчивость иммунитета к COVID-19 после вакцинации проявляется как минимум на 22 день. 76-процентную эффективность препарат проявляет именно с этого времени и до истечения 90-дневного периода после введения первой дозы.

"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется", — утверждает главный санитарный врач страны.

По его словам, в этот период вакцина от коронавируса только начала формировать иммунитет против болезни, не успев помочь выработать достаточное количество антител.

При этом Ляшко убежден: болезнь перенесет достаточно быстро и без дополнительных сложностей, что позволит ему вернуться к выполнению непосредственных должностных обязанностей. Пока же санврач находится на больничном и призывает украинцев своевременно обращаться за медицинской помощью в случае необходимости.

Публикацию Виктор Ляшко завершил постскриптумом, в котором даже пошутил, что известие о его болезни позволит разбавить новостной контент, полный фактажем о нардепе Александре Дубинском.

И если даже сам чиновник затронул эту тему, "Комментарии" напоминают, что рассказывали — с сегодняшнего дня нардеп Дубинский официально не является членом партии "Слуга народа". В нашем материале можно подробнее узнать, который дальнейшее развитие политических событий прогнозируют эксперты.

Также на портале удастся ознакомиться с перечнем правил, которым человек должен обязательно следовать после вакцинации от коронавируса.


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Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2277301845735260
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