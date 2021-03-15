В Минздраве рассказали, какие правила нужно соблюдать после Covid-вакцинации

В Центре общественного здоровья рассказали, какие правила необходимо соблюдать после получения прививки от коронавируса Covid-19. Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ.

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

По словам медиков, после вакцинации необходимо и дальше соблюдать противоэпидемические меры и правила респираторной гигиены. А именно: мыть руки с мылом или пользоваться средством для дезинфекции рук, которое содержит не менее 70% спирта, соблюдать дистанцию с людьми более 1,5 м, избегать скоплений людей и закрытых помещений с плохой вентиляцией, носить защитную маску, не касаться глаз, носа и рта на улице, в транспорте или магазине, кашлять или чихать в сгиб локтя или прикрывать рот и нос салфеткой, которую сразу же нужно выбросить.

Напомним, что ранее глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках. По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее".

Также Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека. Также министр добавил, что из-за распространения новых штаммов инфекции ряд мировых стран уже ужесточил карантинные ограничения.

Напомним, что ранее ученые и медики из Америки были обеспокоены тремя новыми штаммами коронавирусного заболевания. Мутировавший вирус был впервые обнаружен на территории Бразилии и назван P.1. От также был зафиксирован в шести американских штатах и Японии.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!