Степанов рассказал, когда в частных клиниках может начаться платная Covid-вакцинация

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее".

"МОЗ очень заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее. Как только кто-то из производителей захочет привезти вакцину в коммерческие клиники, мы окажем максимальное содействие, с точки зрения разрешений и так далее. По моему ощущению, вряд ли это может быть раньше конца лета. Производители пока не имеют объемов для продажи частным компаниям. Заказчики — пока только правительства стран", — заявил Степанов.

Также он не подтвердил информацию премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что прививка от коронавируса может стоить до 1200 грн.

"Сколько это может стоить в коммерческой клинике — понятия не имею. Ценообразование – не моя профессия", — добавил Степанов.

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека. Также министр добавил, что из-за распространения новых штаммов инфекции ряд мировых стран уже ужесточил карантинные ограничения.

Также "Комментарии" сообщали, что ранее ученые и медики из Америки были обеспокоены тремя новыми штаммами коронавирусного заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!