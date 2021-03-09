Степанов рассказал, когда в частных клиниках может начаться платная Covid-вакцинация

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Лиза Снисар
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках. Об этом он рассказал в интервью "Стране".
Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
По словам министра, на сегодня Минздрав "заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее".
Также он не подтвердил информацию премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что прививка от коронавируса может стоить до 1200 грн.
Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека. Также министр добавил, что из-за распространения новых штаммов инфекции ряд мировых стран уже ужесточил карантинные ограничения.
Также "Комментарии" сообщали, что ранее ученые и медики из Америки были обеспокоены тремя новыми штаммами коронавирусного заболевания.
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